Onlarca otomobile el konuldu

Kaynak: Haber Merkezi
Onlarca otomobile el konuldu

Ticaret Bakanlığı sosyal medya üzerinden paylaştı. Mersin ve Edirne'de Gümrük Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda, yurda kaçak yollarla Türkiye'ye sokulmak istenen onlarca araca el konuldu. Açıklamada elektrikli otomobillerin 72 milyon liranın üzerinde olduğu belirtildi.

Ticaret Bakanlığı sosyal medya sayfası üzerinden duyurdu. Türkiye'ye usulsüz işlemlerle sokulmak istenen tek kişilik onlarca elektrikli otomobile el konulduğu açıklandı.

Bakanlığın sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Mersin ve Edirne illerinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, usulsüz işlemlerle yurt içinde kullanılmak istenilen ve piyasa değeri yaklaşık 72 milyon 425 bin Türk Lirası değerinde araç ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmalar Edirne ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ediyor. Gümrük Muhafaza ekipleri, titiz ve özverili çalışmalarının sonucu olarak başarıyla neticelendirdikleri operasyonlar ile yasal ticareti ve ticaret erbabını korumaya devam ediyor."

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