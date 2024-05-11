İşkenceye maruz kalan Lokum’a Çekmeköy Belediyesi sahip çıktı

Kaynak: ANKA
İşkenceye maruz kalan Lokum’a Çekmeköy Belediyesi sahip çıktı
İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde işkenceye maruz kaldıktan sonra yaralan ve vatandaşların Lokum ismini taktığı köpeğe, vatandaşlar ve belediye ekipleri sahip çıktı.

Çekmeköy ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce işkenceye maruz kaldıktan sonra yaralanan sokak köpeği belediye ekiplerini harekete geçirdi.

5-002.jpg

Gözlerinden ve vücudunun çeşitli noktalarından yaralanan köpek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) veterinerlik hizmetleri ekiplerinin 1 ay süren tedavinin ardından yeniden hayata tutundu. Çekmeköy Belediyesi, vatandaşların Lokum” ismini verdiği köpek için Crea Center yerleşkesinde yer tahsis etti.

10-001.jpg

Hayvansever vatandaşların temin ettiği kulübede rehabilite ve tedavi süreci devam eden Lokum’un tüm bakımları Çekmeköy Belediyesi tarafından karşılanıyor.

6.jpg

İnsanlara yaklaşımı ile belediye çalışanlarının ve vatandaşların sevgisini kazanan Lokum’un rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasından sonra doğal ortamına bırakılması planlanıyor.

1-007.jpg

2-007.jpg

3-004.jpg

12-001.jpg

11.jpg

8.jpg

7-003.jpg

4-002.jpg

Son Haberler
Eyüpspor kupasına kavuştu. TFF tebrik mesajı yayınladı Spor
Eyüpspor kupasına kavuştu. TFF tebrik mesajı yayınladı
Kendini robot süpürge sanan köpek güldürdü Video
Kendini robot süpürge sanan köpek güldürdü
Çay alım fiyatı açıklandı. Hadi yine iyisiniz Rizeliler bozdurup bozdurup harcarsınız Gündem
Çay alım fiyatı açıklandı. Hadi yine iyisiniz Rizeliler bozdurup bozdurup harcarsınız
İnek yolda yürüyen yaşlı kadına saldırdı Video
İnek yolda yürüyen yaşlı kadına saldırdı
Aparatla yürüyen yaşlı adam torununu havuza itti Video
Aparatla yürüyen yaşlı adam torununu havuza itti
İki şairin aşık olduğu kadın Sezai Karakoç'un mezarını ziyaret etti Gündem
İki şairin aşık olduğu kadın Sezai Karakoç'un mezarını ziyaret etti
Çin Devlet Başkanı Avrupa'dan ayrıldı Dünya
Çin Devlet Başkanı Avrupa'dan ayrıldı