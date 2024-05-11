İşkenceye maruz kalan Lokum’a Çekmeköy Belediyesi sahip çıktı

Çekmeköy ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce işkenceye maruz kaldıktan sonra yaralanan sokak köpeği belediye ekiplerini harekete geçirdi.

Gözlerinden ve vücudunun çeşitli noktalarından yaralanan köpek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) veterinerlik hizmetleri ekiplerinin 1 ay süren tedavinin ardından yeniden hayata tutundu. Çekmeköy Belediyesi, vatandaşların Lokum” ismini verdiği köpek için Crea Center yerleşkesinde yer tahsis etti.

Hayvansever vatandaşların temin ettiği kulübede rehabilite ve tedavi süreci devam eden Lokum’un tüm bakımları Çekmeköy Belediyesi tarafından karşılanıyor.

İnsanlara yaklaşımı ile belediye çalışanlarının ve vatandaşların sevgisini kazanan Lokum’un rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasından sonra doğal ortamına bırakılması planlanıyor.