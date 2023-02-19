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2012'de depreme dayanıksız olduğuna dair rapor verilen İskenderun Devlet Hastanesi enkazında 70 kişi can verdi

Depremde yıkılan İskenderun Devlet Hastanesi’ne 11 yıl önce dayanıksız raporu verildiği ortaya çıktı. Üstelik bilirkişi raporu ise hala hastanenin internet sitesinde duruyor.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 15:43
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İskenderun Devlet hastanesi için 2012'de depreme dayanıksız raporu verilmiş

2012'de depreme dayanıksız olduğuna dair rapor verilen İskenderun Devlet Hastanesi enkazında 70 kişi can verdi
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Sözcü'den Kemal Atlan'ın haberine göre; depremde yıkılan İskenderun Devlet Hastanesi A blokunun depreme dayanıksız olduğu ve yıkılabileceği yönünde bir bilirkişi raporunun 2012'de düzenlendiği ortaya çıktı.

Hastanenin resmi internet sitesindeki tanıtım sunumunda A Blok için 2012 yılında ‘deprem dayanıklılık testi raporu olumsuz gelmiştir' bilgisine yer verildi.

İnşaat Mühendisleri Odası Hatay İskenderun Temsilci Yardımcısı Levent Çeliktürk, İskenderun Devlet Hastanesi'nin depreme dayanıksız olduğuna dair raporu bizzat kendisinin verdiğini açıkladı.

Çeliktürk, “İskenderun Devlet Hastanesi için 10 yıl önceki yıkılır raporunu ben verdim. Yıkılması gerektiğine dair raporunu verdim. Bina performans analizini ben yaptım. Yüzde yüz yıkılabilir raporuydu” dedi.

İskenderun Devlet Hastanesi depremde ağır hasar gördü. Hastaneye bağlı A Blok tamamen yıkılırken aralarında sağlık çalışanlarının ve hastaların da olduğu 70 kişi yıkılan hastane binasında hayatını kaybetmişti.

ERDOĞAN, BAZI BÖLGELERDEKİ AFET RİSKİ KARARINI KALDIRMIŞ

Öte yandan CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Şubat’taki depremlerden bir yıl önce Hatay İskenderun’da afet riski altında alan ilan edilen bölge kararını kaldırdığını hatırlattı.

Antmen, Twitter’dan Erdoğan’ın 4 Şubat 2022’de imzaladığı Cumhurbaşkanı Kararı’nı paylaşarak, “Demek ki deprem kader değilmiş” dedi.

Söz konusu kararda, Erdoğan’ın Hatay İskenderun’da Meydan, Cumhuriyet, Modernevler, Numune, Pınarbaşı ve Esentepe mahallerindeki ‘riskli alan’ ilan edilen bazı bölgeler hakkındaki kararı yürürlükten kaldırdığı yazıyor.

 

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