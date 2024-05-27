İskenderun Meslek Yüksekokulu'na yeni kampüs! Depremde hazar görmüştü

İskenderun Meslek Yüksekokulu için yeni bir kampüs projesi hayata geçiriliyor! Okul, geçmişte yaşanan depremde zarar görmüştü.

Hatay'da, deprem nedeniyle hasar gören ve kontrollü bir şekilde yıkılan İskenderun Meslek Yüksekokulu'nun yerine, çelik konstrüksiyon kullanılarak inşa edilen yeni kampüsünde inşaat çalışmaları devam ediyor.

İskenderun ilçesinde 1976 yılında hizmete açılan ve 5 yıl sonra İskenderun Teknik Üniversitesi'ne (İSTE) dahil edilen meslek yüksekokulu, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde büyük hasar almıştır.

Eski okul binasının yıkılmasının ardından, öğrencilere daha modern koşullarda eğitim sunabilmek amacıyla Belen ilçesi Fatih Mahallesi'nde altı binalık yeni bir proje başlatılmıştı.

Bu geçiş döneminde, yüksekokulun on yedi programındaki öğrenciler eğitimlerine uzaktan eğitimle devam ederken, iki programdaki öğrenciler İSTE tarafından tahsis edilen sınıflarda yüz yüze eğitime devam ediliyor.

Proje dahilinde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Eymir Kültür Vakfı'nın desteğiyle 29 Kasım 2023'te temeli atılan iki eğitim binasında inşaat çalışmaları sürüyor.

Çelik konstrüksiyonla inşa edilen bu iki binanın Eylül ayında tamamlanması hedefleniyor.

Üniversite yetkililerinden alınan bilgiye göre, idari bölüm ve bazı dersliklerin bulunacağı binalar devlet bütçesiyle inşa edilecek olup, projede bir bina da TÜVTÜRK'ün katkılarıyla hayata geçirilecek.

Yaklaşık on dört bin metrekare kapalı alana sahip olacak kampüste, bilgisayar programcılığı, otomotiv teknolojisi, insansız hava aracı teknolojisi ve operatörlüğü ile hibrit ve elektrikli taşıtlar teknolojisi gibi on dokuz eğitim programı sunulacak.

ÖĞRENCİLER KAMPANYAYA DESTEK VERİYOR

İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, meslek yüksekokulu için düzenlenen "Bir Tuğla da Sizden Olsun Kampanyası"na gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Öğrencilerin kampanyaya kendi harçlıklarıyla destek verdiklerini ifade eden Depci, şunları söyledi:

"ODTÜ'deki öğrencilerimiz ve kendi öğrencilerimizin kampanyaya katkıları, küçük meblağlar olsa da, bizim için büyük bir jest. Devletimiz her türlü imkanı sağlıyor. Bu kadar büyük bir felaketin ardından böyle bir dayanışma gösteren tek ülkeyiz."

Depci, İskenderun Meslek Yüksekokulu'nun üç binden fazla öğrencisiyle köklü bir eğitim kurumu olduğunu ve ülkenin nitelikli ara eleman ihtiyacına önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı.

Modern sosyal donatılarıyla dikkat çeken yeni yerleşkenin inşasına değinen Rektör Depci, "Türkiye'nin en modern ve sürdürülebilir kampüslerinden birini inşa ediyoruz. Kendi kendine yeten, sürdürülebilir ve yeşil bir kampüs oluşturuyoruz." dedi.

Depci, öğrencilerin en kısa sürede kullanımına sunulması planlanan kampüste, kafeterya ve kantin gibi sosyal alanların da yer alacağını belirtti.