İskenderun'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kurtuluş Mahallesi’nde devam eden yıkım işlemlerini İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek de takip etti. Demiryürek, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 3 bin 298 ağır hasarlı binanın belirlendiğini ve bunların 2 bin 704’ünün yıkıldığını söyledi.

6 Şubat depremleri 11 ilimizi etkiledi. Bu iller şunlardır: Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Kilis, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Elazığ. Depremler Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illerinde de hissedildi.

Depremlerde 50 bin 783 kişi hayatını kaybetti, 107.204 kişi yaralandı. 36 bin 932 bina yıkıldı, 311 bin bina hasar gördü2. Tarihi ve kültürel yapılar, okullar, hastaneler, oteller de zarar gördü4. Depremlerin yarattığı yıkım ve kayıpların tam boyutu henüz bilinmemektedir.