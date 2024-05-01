İskenderun'da cayır cayır yanan araç hurdaya döndü

Kaynak: İHA
İskenderun'da cayır cayır yanan araç hurdaya döndü
İskenderun'da yanan aracın hurdaya döndüğü bildirildi.

Hatay'ın İskenderun bölgesinde meydana gelen bir araç yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındığı ve söndürüldüğü bildirildi.

İskenderun'un Çankaya Mezarlığı civarında park edilmiş bir otomobilde yangın baş gösterdi.

Çevre sakinlerinin 112 Acil Servis'i aramasıyla olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangına derhal müdahale etti.

Ekiplerin etkin çalışması sayesinde yangın kısa süre içinde söndürüldü.

Yangının ardından yapılan soğutma işlemleriyle araç soğutuldu ve yangın sonucu araç kullanılamaz duruma geldi.

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