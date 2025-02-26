İskenderunspor Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü ve son maçında İskenderunspor, deplasmanda Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup etti. Hatay ekibi, bu sonucun ardından topladığı 5 puanla grubunu ikinci sırada bitirerek çeyrek finale yükseldi.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

5. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Mehmet Manış, topu ceza sahasına ortaladı. Altıpas önünde iyi yükselen Ulaş Zengin, kafa vuruşuyla topu uzak köşeden filelere yolladı. 0-1

7. dakikada savunmadan atılan uzun pası alan Mehmet Manış, sağ taraftan topla birlikte ceza sahasına girdi. Mehmet’in ceza sahası içi sağ çaprazından pasında Erdem Can Polat, penaltı noktası yakınından yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-2

49. dakikada Baran Demiroğlu, kaleci Arel Ekinci’nin müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Ömer Faruk Gültekin, penaltı noktasını gösterdi.

50. dakikada kullanılan penaltı atışında Muhammed Mert, kalenin ortasına yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi. 1-2

89. dakikada Tarık Tuğyan, rakibine yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

FATİH KARAGÜMRÜK 1 İSKENDERUNSPOR 2

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Barış Çiçeksoyu, Mehmet Akpınar

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Tarık Tuğyan, Yiğit Fidan, Berkay Dabanlı, Anıl Yiğit Çınar, Muhammed Mert, İrfan Köse, Dovedan, Barış Kalaycı, Ahmet Sivri, Gray

Yedekler: Furkan Akyüz, Tuğbey Akgün, Arda İbrahim Akgün, Eren Atabey, Halil Cengiz, Tarık Buğra Kalpaklı, Ulaş Oktay Yıldız, Emirhan Parmaksız, Ömer Faruk Gümüş, Baran Demiroğlu

Teknik Direktör: Orhan Ak

İskenderunspor: Arel Ekinci, Ahmet Biler, Turan Tuzlacık, Ulaş Zengin, Erbay Eker, Kerem Kurşun, Devran Şenyurt, Mehmet Manış, Mohamed Khalil, Berat Yılmaz, Erdem Can Polat

Yedekler: Muhmmet Eren Kazancı, Ulaş Yılmaz, Berat Erdoğan, Yusuf Acer, Abdurrahman Kuyucu, Hüseyin İçlek, Saruhan Fındıkcı

Teknik Direktör: Metin Akpunar

Goller: Ulaş Zengin (dk. 5), Erdem Can Polat (dk. 7) (İskenderunspor)

Sarı kartlar: Dovedan (Fatih Karagümrük), Devran Şenyurt (İskenderunspor)