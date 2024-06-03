İSKİ duyurdu İstanbul’un 3 ilçesi saatlerce susuz kalacak

İSKİ tarafından belirtilene göre, Büyükçekmece Su Arıtma Tesisi'nde gerçekleştirilecek vana yenileme işlemi nedeniyle, söz konusu bölgelerdeki bazı mahallelere yarın gece boyunca su sağlanamayacak.

Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şunlardır:

"Büyükçekmece'de; Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba, Celaliye. Çatalca'da; Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi, Muratbey, İzzettin, Gökçeali, Oklalı, Subaşı. Silivri'de ise; Cumhuriyet, Mimarsinan, Çanta, Yeni Mahalle'nin yüksek kesimleri ve Semizkumlar, Hürriyet, Kavaklı, Sancaktepe, Balaban, Selimpaşa, Ortaköy, Kadıköy, Gazitepe, Fatih, Alibey, Piri Mehmet Paşa, Gümüşyaka mahalleleri tamamen etkilenecek."