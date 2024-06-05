İSKİ duyurdu İstanbul’un 5 ilçesi 15 saat susuz kalacak

İSKİ tarafından yapılan duyuruya göre, Beşyüzevler Terfi Merkezi'nde yenileme faaliyetleri yapılacak.

Bu çalışmalar nedeniyle belirtilen ilçelerin bazı mahallelerinde yarın sabah 09.00'dan gece yarısına kadar, toplamda 15 saat boyunca su kesintisi yaşanacak.

Su kesintisi yaşanacak mahalleler şu şekilde sıralanmıştır:

"Gaziosmanpaşa'da Barbaros Hayrettin Paşa, Fevzi Çakmak, Mevlana, Karadeniz, Karayolları, Hürriyet, Kazım Karabekir, Yenimahalle mahalleleri. Eyüpsultan'da Akşemsettin, Alibeyköy Merkez üst kotları, Çırçır, Karadolap, Yeşilpınar mahalleleri. Sultangazi'de Cumhuriyet, Esentepe, Gazi, Sultan Çiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre, Zübeyde Hanım, 50. Yıl, 75. Yıl mahalleleri. Bayrampaşa'da Kocatepe, Cevat Paşa, Yıldırım Mahallesi'nin bir bölümü. Esenler'de Oruç Reis Mahallesi'nin bir kısmı."