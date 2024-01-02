İSKİ duyurdu İstanbul'un iki ilçesi saatlerce susuz kalacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yaptırılacak okul inşaatı nedeniyle deplase edilen 400 milimetre çapındaki isale hattının bağlantı çalışmaları yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada, Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Kervansaray Sokak'taki çalışma nedeniyle 10.00 ila 23.59 saatleri arasında Beyoğlu'ndaki Örnektepe, Sütlüce, Halıcıoğlu, Piripaşa ve Keçecipiri mahalleleri ile Kağıthane'deki Gürsel, Mehmet Akif Ersoy ve Talatpaşa mahallelerinde su kesintisine gidileceği bilgisi verildi.