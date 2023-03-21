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İSKİ: şehrimizde bir su kesintisi öngörülmemektedir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı kuruluşlardan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ), İstanbul genelinde herhangi bir su kesintisinin öngörülmediğini duyurdu.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 19:23
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İSKİ: şehrimizde bir su kesintisi öngörülmemektedir

İSKİ: şehrimizde bir su kesintisi öngörülmemektedir
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İSKİ Kurumsal İletişim Şube Müdürlüğü'nden bugün yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde bir su kesintisi planlanmadığı bildirildi. Açıklamada, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz’ın açıklamaları üzerinden İstanbul genelinde bir su kesintisi algısı yaratıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

“Bugün bazı basın yayın organlarında, Genel Müdür Yardımcımız Bülent Solmaz’ın açıklamaları üzerinden, İstanbul’da genel bir su kesintisi olacağı algısına sebep olan haberlere yer verilmiştir.

Öncelikle ifade etmek isteriz ki, şehrimizde bir su kesintisi öngörülmemektedir. Bu durum röportaj metninin içeriğinde de açıkça ifade edilmektedir.

“TEDBİR ALINMASINI GEREKTİRECEK BİR DURUM ORTAYA ÇIKARSA BU HALKIMIZLA PAYLAŞILACAKTIR”

Olağanüstü kuraklık yaşanan bu süreçte idaremiz mevcut su kaynaklarından maksimum verim almak için çalışmalar yürütmektedir.

Evsel kullanım dışındaki alanlarda örneklenen kısıtlamalarla ilgili ise şu anda alınan herhangi bir karar bulunmamaktadır. Tedbir alınmasını gerektirecek bir durum ortaya çıkması halinde ise bu tedbirler halkımızla paylaşılacaktır.”

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