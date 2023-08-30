İSKİ'den yeni kararını açıkladı. İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı

Yağışların azalmasıyla birlikte İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları yaklaşık 3 yıldan sonra yüzde 30'un altına düştü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 23 Ağustos'ta yüzde 31,57 olan barajlardaki doluluk bugün itibarıyla yüzde 29,78'e kadar geriledi. Bu veri, son 9 yılın aynı dönemine göre en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Su miktarı Istrancalar'da yüzde 19,23, Terkos'ta yüzde 15,97, Sazlıdere'de yüzde 14,38, Alibey'de yüzde 12,64, Büyükçekmece'de yüzde 9,16, Ömerli'de yüzde 62,62, Darlık'ta yüzde 44,37, Elmalı'da yüzde 19,67, Pabuçdere'de yüzde 3,84 ve Kazandere'de yüzde 9,35 olarak ölçüldü. Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 258 milyon 68 bin metreküp seviyesinde kaldı. Barajlar dışında kente su sağlayan Yeşilçay ve Melen'den 2023'te 525 milyon metreküp su alındı.

YIL YIL DOLULUK ORANLARI

İSKİ istatistiklerine göre, 29 Ağustos tarihli baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 69,56, 2016'da yüzde 53,33, 2017'de yüzde 63,07, 2018'de yüzde 62,84, 2019'da yüzde 59,74, 2020'de yüzde 47,94, 2021'de yüzde 58,57, 2022'de yüzde 58,9 iken bugünkü oran yüzde 29,78 ölçüldü. İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk en son 2 Kasım 2020 yılında yüzde 30'un altına düşmüştü. O dönemde barajlarda ölçülen su miktarı 29,79 olarak kayıtlara geçmişti.

PABUÇDERE KURUMA NOKTASINA GELDİ

İstanbul'a su sağlayan barajlar arasında su doluluk seviyesi en düşük olan baraj Pabuçdere oldu. Barajda su doluluk oranı geçen yıl 29 Ağustos'ta yüzde 48,06 iken bugün yüzde 3,84 olarak kayıtlara geçti. Sazlıdere Barajı'nda ise geçen yıl 29 Ağustos'ta yüzde 53,02 olan doluluk bugün itibariyle yüzde 14,38 oldu. Terkos Barajı'nda su doluluk oranı yüzde 15,97 olurken geçen yıl aynı dönemdeki oran yüzde 57,54'tü.

"TAŞIMA SUYLA DEĞİRMEN DÖNDÜRÜYORUZ"

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, AA muhabirine, İstanbul'a su sağlayan barajlarda su açığının kuraklığın en büyük göstergesi olduğunu söyledi. Marmara Bölgesi'nin eylülden beri su alamadığını belirten Özdemir, "Bu durum barajlardaki doluluk oranı düşürdü. Yeşilçay ve Melen'den şu ana kadar 525 milyon metreküp su çekildi. Taşıma suyla değirmen döndürüyoruz." dedi.

Özdemir, İstanbul'un barajlarının artık alarm verdiğini vurgulayarak, "Barajlardaki su seviyesi artık tehlike sınırını geçti. Su kesintileri kapıda. İki aydan az suyumuz kaldı. İstanbul'un nüfusu çok yüksek. Bu nüfusu bu barajlar kaldırmaz. El Nino ve iklim değişikliği, yağışların azalmasının en büyük göstergesi. Artık tedbirlerin alınması lazım. Artık yağmur suyunun biriktirilmesi şart." değerlendirmesinde bulundu.

İSKİ YENİ KARARINI DUYURDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbulluların susuz bırakılmaması için alınan tedbirler kapsamında bahçe ve peyzaj sulama abonelerinin su kullanımlarının geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, dünyadaki yaygın uygulama ve Türkiye'de yürürlükte olan mevzuat gereği su ve kanalizasyon idarelerinin ana görevinin öncelikle insani tüketim amaçlı içme ile kullanma suyu ihtiyacının karşılanması olduğu, su kaynaklarının yeterli olması halinde diğer çevresel su taleplerinin karşılandığı belirtildi. Bu durumun, İSKİ Abone Hizmetleri Tarife ve Uygulama Yönetmeliğinin 24. maddesinde, "İdarenin insani tüketim amaçlı içme ve kullanma suyunu temin etmesi esas olup kuraklık, tabi afet, savaş ve benzeri olağan dışı hallerde insani su tüketiminin teminini sürdürebilmek gayesi ile şehre verilecek günlük su miktarında tasarrufa gidebilir, bu kapsamda insani su hakkı dışındaki abonelere su satışında geçici kısıtlamalar yapabilir." şeklinde hüküm altına alındığı aktarılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde uzun süreden beri olağanüstü bir kuraklığın yaşandığına, ardı ardına sıcaklık rekorlarının kırıldığına, bu durumun su kaynakları üzerinde yarattığı olumsuz duruma dikkati çekildi.

GEÇİCİ DURDURMA KARARI ALINDI

Açıklamada, yaz aylarıyla beraber ortalama günlük su tüketiminin de geçen yılların ortalamasının çok üzerine çıkıp 3 milyon 500 bin metreküp seviyesine ulaştığı, barajlardaki güncel doluluk oranının ise bugün itibarıyla yüzde 29,49 oranına gerilediği belirtilerek, yaşanan olağanüstü kuraklığa karşı hayati önem taşıyan su kaynaklarının korunması, suyun verimli kullanılması ve su israfının önlenmesi amacıyla İSKİ'nin, kentsel su yönetiminin gerektirdiği tüm önlemleri aldığı ve vatandaşlara kesintisiz içme suyu temin edilmesi için var gücüyle çalıştığı aktarıldı. Bu zor dönemin sorunsuz geçirilmesi için abonelere de sıklıkla ve çeşitli yollarla su tasarrufu çağrılarında bulunulduğuna değinilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Suyun daha verimli ve tasarruflu kullanılmasına yönelik duyurularımıza rağmen günlük su tüketiminde arzulanan azalma sağlanamayınca, su arzının güvenliğinin temini için birtakım tedbirler alma zorunluluğu hasıl olmuştur. İSKİ, yaklaşık 7 milyon aboneye hizmet vermektedir. 7 milyon abone içerisinde ise 15 bin 462 konut/iş yerine ait bahçe ve peyzaj sulama aboneliği bulunmaktadır. Bu abonelerin aylık su tüketimleri ortalama 100 bin metreküp civarında iken son dönemlerde 800 bin metreküp seviyesine ulaşmıştır. Bu verileri değerlendiren İSKİ, 16 milyon İstanbullu hemşerimizi susuz bırakmamak, abonelerimizin öncelikle içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması adına bahçe ve peyzaj sulama abonelerinin su kullanımlarının geçici olarak durdurulmasına ilişkin karar almak durumunda kalmıştır."

Açıklamada, barajlarda su rezervlerinin istenilen seviyelere ulaşması halinde alınan kararın gözden geçirileceği ve bahçe sulama aboneliklerinin su kullanımına yeniden izin verileceği bildirildi.