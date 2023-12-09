İskoçlar çetesi çökertildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı

Jandarmadan dev operasyon. İskoçlar çetesi çökertildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda üç ilde gerçekleştirilen operasyonda zehir tacirlerine baskınlar düzenlendiğini ifade etti.

Mehmet Akif Erdem KAYNAK: Haber Merkezi
İskoçlar çetesi çökertildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan operasyon açıklaması. Yerlikaya, Jandarma ekiplerinin İstanbul, Tekirdağ ve Gaziantep'te gerçekleştirilen "Kafes-17" ve "İskoçlar Çetesi" operasyonlarıyla suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı şöyle:

"İstanbul merkezli Tekirdağ ve Gaziantep’te eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-17 OPERASYONU” ile “İSKOÇLAR ÇETESİ” olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi

Operasyonda örgütün elebaşı ile birlikte şüpheli şahıs yakalandı. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki, Organize Suç Örgütlerine, Zehir Tacirlerine, Halkımızın Huzurunu Bozanlara Hayatı Dar Edeceğiz. Nefeslerini keseceğiz.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce; İstanbul, Tekirdağ ve Gaziantep’te suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” yapan, “İskoçlar Çetesi” olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen “KAFES-17” Operasyonlarında başta örgütün elebaşı olmak üzere şüpheli şahıs yakalandı. tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Operasyonlar kapsamında örgüte ait,

23 kg kokain, 95 kg eroin

165 kg skunk

15 kg metamfetamin

10.500 adet sentetik uyuşturucu hap

Tabancalar

Büyük miktarda altın TL ve döviz ele geçirildi.

İlk belirlemelere göre yaklaşık değeri 200-250 milyon TL arası olan organize suç örgütün tüm mal varlığına el konuldu. Operasyonları düzenleyen Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle HANGİ BÜYÜKLÜKTE OLURSA OLSUN ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİ ÇÖKERTİP, ADALETE TESLİM EDECEĞİZ"

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