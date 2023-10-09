İskoçya Başbakanı’nın ailesi Gazze'de mahsur kaldı: Geceleri gözümüze uyku girmiyor

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf’un, Filistinli eşi Nadia El-Nakla'nın anne ve babasıyla birlikte Gazze'de mahsur kaldığı bildirildi.

KAYNAK: AA
İskoçya Başbakanı’nın ailesi Gazze'de mahsur kaldı: Geceleri gözümüze uyku girmiyor

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, Filistinli eşi Nadia El-Nakla'nın anne ve babasıyla birlikte Gazze'de mahsur kaldığını açıkladı.

Yusuf, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin İskoçya'da yaşayan annesiyle babasının, İsrail ve Gazze'deki gelişmeler sırasında kayınpederinin 92 yaşındaki hasta annesini ziyaret için Gazze'de bulunduklarını ve bölgede mahsur kaldıklarını aktardı

.İsraillilerin, kendilerine ülkeyi terk etmelerini söylediğini ancak ülkeden çıkmalarının mümkün olmadığını ifade eden Yusuf, İngiltere Dışişleri Bakanlığının güvenli geçiş garantisi veremeyeceğini kaydetti.

İskoçya Başbakanı'nın eşi Gazze'de mahsur kaldı: Gözümüze uyku girmiyor

Yusuf, "Pek çok kişinin bildiği üzere eşim Filistinli. Annesi ve babası, Dundee'de, İskoçya'da yaşıyorlar. Gazze'de bulundular ve korkarım ki şu anda Gazze'de sıkışıp kaldılar" ifadesini kullandı.

Kayınvalidesi ve kayınpederinin hayatta kalıp kalamayacağı endişesini taşıdıklarını söyleyen Yusuf, duydukları endişe ve üzüntü nedeniyle, "Geceleri gözlerine uyku girmediğini" dile getirdi.

İlgili Haberler
İsrail’de halk stok yapmak için marketleri resmen yağmaladı
İsrail’de halk stok yapmak için marketleri resmen yağmaladı
Turistik gezi için gittiler, mahsur kaldılar. Meksika, İsrail’deki vatandaşlarını kurtarmak için harekete geçti
Turistik gezi için gittiler, mahsur kaldılar. Meksika, İsrail’deki vatandaşlarını kurtarmak için harekete geçti
Hamas'tan İsrail’e 'infaz' tehdidi: Vurulan her ev için İsrailli bir rehineyi infaz edeceğiz
Gazze'nin suyunu kestiler
Gazze'nin suyunu kestiler
İsrail Hamas'ın merkezini böyle vurdu. Koca mahalleyi haritadan sildiler
Mavi Marmara saldırısının komutanı el-Kassam Tugayları tarafından öldürüldü
Öne Çıkanlar
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 4 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 4 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 12 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 12 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim! Yazarlar
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü Gündem
Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü
T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlanlar
T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlanlar
T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI Resmi İlanlar
TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI
T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlanlar
T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlanlar
T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN