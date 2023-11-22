İskoçya parlamentosundan Gazze için ateşkes çağrısı

İskoçya parlamentosunda Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunulan önerge 28’e karşı 90 oyla kabul edildi.

KAYNAK: İHA
İskoçya parlamentosundan Gazze için ateşkes çağrısı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 47 gündür devam ederken, İskoçya parlamentosu Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulundu. İskoçya parlamentosunda Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunulan önerge 28’e karşı 90 oyla kabul edildi. Önergede ayrıca, Gazze Şeridi’ndeki rehinelerin derhal serbest bırakılması ve sivil can kayıplarının durdurulması çağrısında bulunuldu.

İskoçya’nın ilk Müslüman başbakanı Humza Yousaf ise, oylama öncesi İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’a yazdığı mektubunda Filistin tanıması çağrısında bulundu. Yousaf mektupta, İngiltere hükümetinin Filistin'i 1967'de belirlenen sınırlar içinde tanımasını isteyerek, "İngiltere’nin İsrail hükümetine ve dünyaya, iki devletli çözüme destek doğrultusunda Gazze'de sadece Filistinlilerin otorite sahibi olabileceğini açıkça belirtmesi elzem ve acildir” dedi.

“İNGİLTERE İÇİN İDDİA ETTİĞİNİZ ULUSLARARASI LİDERLİĞİ GÖSTERMEYE DAVET EDİYORUM”

İngiltere’nin bölgede birbirini izleyen şiddet döngülerini bir an önce kırmak için uluslararası toplumla birlikte çalışması gerektiği ifade edilen mektupta, “Dokuzu Avrupa Birliği üyesi olmak üzere 130'dan fazla Birleşmiş Milletler üyesinin yaptığı ve yeni İspanyol hükümetinin taahhüt ettiği gibi İngiltere’nin 1967 sınırları dahilinde Filistin devletini tanıması buna yardımcı olacaktır. Tanıma, Filistinlilere adil ve kalıcı bir siyasi çözümün mümkün olduğuna dair umut verecektir. İsrail hükümetine askeri çözümün hayal olduğunu ve Filistinlilerin Gazze'den sürülmesinin kabul edilemez olduğunu açıkça gösterecektir. Tüm taraflara derhal ateşkes çağrısında bulunarak ve Filistin devletini tanıdığını açıklayarak İngiltere için iddia ettiğiniz uluslararası liderliği göstermeye davet ediyorum” dedi.

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