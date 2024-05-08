İskoçya'nın yeni Başbakanı görevine başladı

Swinney, İskoçya'nın başkenti Edinburgh'daki İskoçya Yüksek Hukuk Mahkemesinde gerçekleşen törende, mahkeme başkanı ve kıdemli yargıçların eşliğinde görev ve Kral'a bağlılık yemini edip resmen İskoçya Bölgesel Başbakanı oldu.

İskoçya'nın 7. Bölgesel Başbakanı olan Swinney'in yakın zamanda kabineyi açıklaması bekleniyor.

İskoçya'da iktidarda yer alan İskoçya Ulusal Partisinden (SNP) istifa eden Hamza Yusuf'tan boşalan liderlik koltuğuna 6 Mayıs'ta John Swinney'in oturacağı duyurulmuştu.

SNP'nin yeni Genel Başkanı Swinney, dün İskoç Özerk Parlamentosu Holyrood'da gerçekleşen oylamadan sonra yeni Bölgesel Başbakan seçilmişti.

Eski Başbakan Yardımcısı ve 2000-2004 yılları arasında SNP'nin lideri olan Swinney, Holyrood'da gerçekleşen oylamada 64 oyla mecliste çoğunluğu kazanmıştı.