İskoçya’nın yeni başbakanı ilk gününde namaz kıldırdı

Yusuf, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailem ve ben bugün (28 Mart) parlamentoda yapılan oylamanın ardından Bute House'daki ilk gecemizi geçiriyoruz. Birlikte iftardan sonra adet olduğu üzere aileme namaz kıldırdığım özel bir an." ifadelerini kullandı.

Bir diğer paylaşımında İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'la görüştüğünü de aktaran Yusuf, "İskoçya halkının ve parlamentosunun demokratik isteklerine Birleşik Krallık hükümeti tarafından saygı gösterilmesi gerektiğini açıkça ifade ettim." diye yazdı.

PAKİSTAN ASILLI

İskoçya parlamentosunda 28 Mart'ta yapılan oturumda Başbakan seçilen Yusuf ülkenin ilk Müslüman başbakanı olurken, ülkenin en genç milletvekili ve ilk Müslüman bakanı unvanlarının da sahibi.

Şubat ayında Başbakan Nicola Sturgeon'un istifasıyla boşalan İskoçya Ulusal Partisi (SNP) liderliğine kullanılan oyların yüzde 52'sine tekabül eden 26 bin 32 oy ile seçilen 37 yaşındaki Yusuf, rakipleri kampanya sürecinde eşcinsel evliliklere ve kürtaj hakkına karşı çıkarken, LGBT haklarını savunacağını beyan etmişti.

Pakistan asıllı Yusuf, ayrıca sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, İskoçya'ya bağımsızlık getirmeye "kararlı" olduğunu belirtmiş ve "Biz bunu sağlayacak nesil olacağız." demişti.