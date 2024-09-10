İŞKUR en çok işçi arayan meslek gruplarını açıkladı

İŞKUR, "Ağustos Ayı Açık İş İstatistikleri Araştırması" sonuçlarını duyurdu. Verilere göre, açık iş sayısı geçen yılın aynı ayına göre %5,85 oranında azalarak 221 bin 874 seviyesine geriledi. Ancak, yılın ilk sekiz ayında açık iş sayısı %0,1 artış göstererek 1 milyon 793 bin 632'ye yükseldi.

Açık işlerin sektörel dağılımına bakıldığında, imalat sanayi sektörü 708.551 açık iş ile en yüksek orana sahip oldu. Ayrıca, açık işlerin %99'u özel sektörden sağlandı. En çok açık iş ise "Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Servis Elemanı (Garson)" mesleklerinde kaydedildi.

Ağustos ayında İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %14,68 azalarak 2 milyon 371 bin 977 oldu. Geçen yıl aynı ayda kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 779 bin 984 olarak kaydedilmişti. Kayıtlı işsizlerin %47,4'ü erkek, %52,6'sı kadın ve %21,1'i 15-24 yaş grubunda yer aldı.

Ağustos ayında İŞKUR aracılığıyla işe yerleşme sayısı yıllık %19,71 artışla 119 bin 336'ya çıktı. Bu yerleşmelerin 73 bin 131'i (%61,3) erkek ve 46 bin 205'i (%38,7) kadın olarak gerçekleşti.