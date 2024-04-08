İŞKUR yüz binlerce kişiye iş kapısı oldu

Kaynak: AA
İŞKUR yüz binlerce kişiye iş kapısı oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un yılın ilk üç ayında 336 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından İŞKUR verilerini yayımladı.

Işıkhan yılın ilk ilk üç ayında İŞKUR’un yüz binlerce kişiye öncülük ettiğini açıkladı.

Işıkhan sosyal medya hesabından şu sözleri paylaştı:

"İŞKUR 2024 Ocak-Mart Dönemi Verileri"ne ilişkin açıklamasında, "2024'ün ilk 3 ayında 2023 yılına göre yüzde 28 artışla 336 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettik." ifadelerini kullandı.

ktweet.jpg
İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerine göre 856 bin 589 vatandaşla bireysel görüşme gerçekleştirildiğini söyleyen Işıkhan, öğrencilere yönelik 3 bin 483 okul ziyareti ve işverenlere yönelik 215 bin 260 iş yeri ziyaretinde bulunulduğunu dile getirdi.

İlgili Haberler
En büyük AVM yatırımcısı Rönesans halka açılıyor
En büyük AVM yatırımcısı Rönesans halka açılıyor
İGA İstanbul Havalimanı’nda iki üst düzey atama
İGA İstanbul Havalimanı’nda iki üst düzey atama
Sanayi üretimi şubatta yıllık bazda yüzde 11,5 yükseldi
Sanayi üretimi şubatta yıllık bazda yüzde 11,5 yükseldi
Son Haberler
Türk doktor İngiliz kadının kalçasını ellerken kameraya alındı Dünya
Türk doktor İngiliz kadının kalçasını ellerken kameraya alındı
Adliyelerde çalışanlar da adaleti arıyor. Birinci olanlar bile mülakatta elendi. Adalet Bakan Yardımcısına torpil mesajları yağmıştı Gündem
Adliyelerde çalışanlar da adaleti arıyor. Birinci olanlar bile mülakatta elendi. Adalet Bakan Yardımcısına torpil mesajları yağmıştı
Bayram tatilinin 2 günlük bilançosu açıklandı: 12 ölü, 1966 yaralı Gündem
Bayram tatilinin 2 günlük bilançosu açıklandı: 12 ölü, 1966 yaralı
Dağda kar şehirde bahar Yerel Haberler
Dağda kar şehirde bahar
Elektrik direğine yıldırım düştü Gündem
Elektrik direğine yıldırım düştü
Başlayan Üçüncü Dünya Savaşı… Konuk Kalem
Başlayan Üçüncü Dünya Savaşı…