İŞKUR yüz binlerce kişiye iş kapısı oldu

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından İŞKUR verilerini yayımladı.

Işıkhan yılın ilk ilk üç ayında İŞKUR’un yüz binlerce kişiye öncülük ettiğini açıkladı.

Işıkhan sosyal medya hesabından şu sözleri paylaştı:

"İŞKUR 2024 Ocak-Mart Dönemi Verileri"ne ilişkin açıklamasında, "2024'ün ilk 3 ayında 2023 yılına göre yüzde 28 artışla 336 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettik." ifadelerini kullandı.



İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerine göre 856 bin 589 vatandaşla bireysel görüşme gerçekleştirildiğini söyleyen Işıkhan, öğrencilere yönelik 3 bin 483 okul ziyareti ve işverenlere yönelik 215 bin 260 iş yeri ziyaretinde bulunulduğunu dile getirdi.