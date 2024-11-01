İŞKUR'dan başvuru yapılmıştı! TYP çekilişi yapıldı

Kaynak: İHA
İŞKUR'dan başvuru yapılmıştı! TYP çekilişi yapıldı

Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında İŞ-KUR üzerinden başvuruda bulunan 259 aday için Dijital ortamda Noter huzurunda kura çekilişi sonuçlandı ve şanslı olan toplam 26 kişi belirlendi.

Toplum Yararına Program (TYP kapsamında İŞ-KUR üzerinden başvuru yapan 259 aday için Dijital ortamda Noter huzurunda kura çekilişi yapıldı ve şanslı olan toplam 26 kişi belirlendi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde Toplum Yararına Program (TYP) heyecanı yaşandı.

TYP kapsamında İŞ-KUR üzerinden başvuru yapan 259 aday için Dijital ortamda Noter huzurunda kura çekilişi yapıldı.

Hattat Hasan Çelebi Kız Yurdu Konferans Salonu'nda gerçekleşen Kura Çekilişine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personel Şube Müdürü Şinasi Polat, Personel Şefi Halit Erden de katıldı. Noter huzurunda dijital ortamda gerçekleştirilen çekilişte Oltu için dört, merkez ilçeler için 21 kişi olmak üzere toplam 26 şanslı aday belirlendi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personel Şube Müdürü Şinasi Polat, "Toplum Yararına Program kapsamında İŞ-KUR üzerinden başvuru yapan 259 aday için Dijital ortamda Noter huzurunda kura çekilişini yaptık. Bu adaylardan 26'sını çekilen kura sonucu belli oldu. Dijital ortamda yapılan kura çekilişini kazanan tüm adayları tebrik ediyorum" dedi.

İŞKUR'dan başvuru yapılmıştı! TYP çekilişi yapıldı

Son Haberler
Literatürde yok! 2'nci ve 5'inci yüzyıla ait
Literatürde yok! 2'nci ve 5'inci yüzyıla ait
Eğlence mekanına kaçak alkol operasyonu!
Eğlence mekanına kaçak alkol operasyonu!
Çocuk anıtta mahsur kaldı
Çocuk anıtta mahsur kaldı
Husumetlisini pusu kurup öldürdükten sonra intihar etti
Husumetlisini pusu kurup öldürdükten sonra intihar etti
72 gündür katili bulamayan Adalet görüntü sızdırmakla meşgul! Narin'in kemikleri sızladı
72 gündür katili bulamayan Adalet görüntü sızdırmakla meşgul! Narin'in kemikleri sızladı