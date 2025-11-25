Uzmanlara göre, tuvalet kağıtlarından farklı olarak plastik bazlı ıslak mendiller, suda çözünmeyerek geri dönüşüm sistemine büyük zarar veriyor. Dünyanın en fazla ıslak mendil bazlı ürün tüketen ülkeleri arasında Türkiye üst sıralarda. Ev temizliğinden bebek bakımına her yerde kullanılan ıslak mendillerin doğaya zarar verdiğinin tespit edilmesiyle Avrupa Birliği'nin getirdiği sınırlama kararına Türkiye de uyacak.

Sözcü'nün haberine göre, Türkiye'de de Ticaret Bakanlığı'nın benzer bir çalışma için üretici firmalar ile iletişim halinde... Islak mendillerin kullanımının ülke genelindeki kanalizasyon sistemlerine de ağır yük bindirdiğine dikkat çeken uzmanlar, ev içi tesisatlarda meydana gelen tıkanıklıklarının yarısının doğada çözünmeyen ıslak mendillerden kaynaklandığını belirtiyor.

Avrupa ülkelerinde peş peşe yürürlüğe giren kısıtlamalar ile market zincirleri ve üretici firmalara 1 Ocak 2026 tarihine kadar süre tanınırken, söz konusu çalışmayı dünyanın birçok ülkesinin takip etmesi bekleniyor. Gelecek yıl Türkiye'de yapılacak ve 197 ülkenin katılacağı İklim Zirvesi COP31 sırasında bu tür adımların tüm ülkeler tarafından devreye alınması istenecek.