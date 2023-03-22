Islak saçı taramak saç dökülmesine neden olur mu? Saç dökülmemesi için ne yapılabilir?

Islak saçı taramanın saç dökülmesine neden olduğu söylenmektedir. Duş sonrası saçların ıslak şekilde taranması halinde saçların daha fazla döküldüğüne şahit oluyoruz. Peki, ıslak saçı taramak saç dökülmesine neden olur mu? Saç dökülmemesi için ne yapılabilir?

Saçta bırakılan serumların daha iyi emilmesi ve şekillendirilmesi için saç yarı kuruyken kullanılması tavsiye edilir.

ISLAK SAÇI TARAMAK SAÇ DÖKÜLMESİNE NEDEN OLUR MU?

Saç dökülmesine genetik, vitamin eksikliği, hormon dengesizlikleri ve tıbbi durumlar gibi çeşitli faktörler neden olabilir, bu nedenle ıslak saçı taramanın saç dökülmesinin tek nedeni olması pek olası değildir.

Bazen çok sıcak veya temiz olmayan suyla saç yıkamak da saç dökülmesine neden olur. Saç dökülmesi, saç büyüme döngüsünün bir parçası olarak meydana gelen doğal bir süreçtir.

Ortalama olarak, bir kişi günde yaklaşık 50-100 saç teli kaybeder, bu yüzden bu konuda çok fazla strese girmemelisiniz. Bununla birlikte, aşırı miktarda saç dökülmesi fark ederseniz, bunun nedeni stres, beslenme yetersizlikleri, hormonal dengesizlikler veya bazı tıbbi durumlar olabilir.

SAÇ DÖKÜLMEMESİ İÇİN NE YAPILABİLİR?

Saç dökülmesin, durdurabilmek için ve kırılmayı önlemek için ıslakken nazik olmak önemlidir. Saçınızdaki dolaşıklıkları nazikçe gidermek için her zaman geniş dişli bir tarak veya dolaşık açıcı bir fırça kullanın.

Saçınızı çekmekten veya çekmekten kaçının ve saça zarar verebilecek dolaşık açıcı sprey veya serumlar uygulamadan ıslak saçta ısıyla şekillendirme araçlarını kullanmaktan kaçının.

Özetlemek gerekirse, ıslak saçı nazikçe taramak aşırı saç dökülmesine neden olmamalıdır, ancak kırılma ve hasar görmemesi için ıslak saça özen gösterilmesi önemlidir.