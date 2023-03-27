﻿İslam, devlet ve halk için Millet İttifakı!

Kıymetli Konyalı, Kayserili, Sivaslı, Tokatlı ve adını sayamadığım illerdeki AKP'ye zamanında oy vermiş kardeşlerim! Size rakamlarla durumun nasıl kötüye gittiğini, ellerinde Kur'an, dillerinde dua olan herkese inanmamanız gerektiğini ispat edeceğim.

Bu coğrafya dünyanın en zorlu coğrafyasıdır. Eğer devletin maliyesi güçlü olmazsa, halk zengin olmazsa, toplumda birlik olmazsa belki bizim kısa ömürlerimizde olmaz ama illa ki evlatlarımız bu sistemin çöktüğünü görürler.

Yani devlet lafla, sözle yaşamaz, güçlü bir hazine ile ayakta durur.

Bakın AKP işbaşı yaptığında 94 milyon dönüm buğday ekili arazi vardı, şimdi 68 milyon dönüme düştü. Sadece bir üründe değil, her üründe kayıplar yaşadık. 1 milyondan fazla çiftçi sayısı 500 binin altına geriledi. Neden? AKP, üretime önem vermiyor. Bugüne dek rezervleri yiye yiye ithalat yaparak işi götürdüler.

Sadece tarımda değil, sanayide de üretim yapmak için sürekli Çin, Almanya ve Hindistan'dan ithalat yaptılar. Elimizde avucumuzda ne varsa Çinlilere ve aracılara yedirdiler.

Üretimden vazgeçen sistem dolar stoklarımızı bitirmeye başladı. Ardından faiz düşürerek güya sizin tertemiz din sevginizle oynamaya kalktılar.

Sorduğumuzda da, faiz düşünce enflasyon düşer dediler. Lakin, üretim artmadan ürün fiyatı düşmez? Önce üretimi artır, fiyatlar düşsün, zaten bankalar faizi aşağı çeker dedik dinletemedik.

Ne yaptılar faizi düşürdüler. Ama enflasyon düşmedi. Çünkü üretim yok! Çünkü üretim dışarıdan alınan girdilere bağlı. Oysa AKP diyordu ki, faiz düşer, düşük faizli krediyi alır kullanırlar, üretim yapılır fiyatlar düşer. Olmadı işte…

Olmadı çünkü vatandaş bankaya para yatırdığı zaman bakıyor enflasyon 60 ama faiz 9 o zaman bankaya para yatar mı? Yatmaz. Bankaya para yatmayınca bankalar kredi veremez. AKP krediyi kamu bankaları eli ile dağıttı. Merkez Bankası'nda para bastı verdi. Ama işler daha da berbat oldu. Niye? Sen sistemi değiştirmedin ki? Adam ucuz krediyi aldı koştu dolar aldı, gitti sonra üretim için Çin'den yarı mamul aldı, geldi burada üretim yaptı. Ama o dolar aldıkça, dolara bağlı kaldıkça kur da mal fiyatları da yukarı gitti.

Bakın belki karışık geliyor size ama AKP'nin günahı büyük… Madde madde anlatayım tekrardan:

1-AKP, üretimi dışa olan bağdan kurtarmadı, verilen krediler dolara gitti çünkü yarı mamul Çin'den dolarla alınıyor. Sanayici dolar aldıkça kur yukarı çıktı.

2-AKP faizi düşürdüğü an enflasyon yukarıdaydı. Kimse parasının erimesini istemez. Vatandaş gitti dolar aldı. Aldıkça da kur yukarı gitti. Kur yukarı gittikçe sanayicinin maliyeti yukarı gitti. Zehirli bir döngü oluştu.

3-AKP kur yukarı gitmesin diye önce Merkez Bankası'ndaki 128 milyar doları sattı, ama sistem ithalatçı olduğu için dolar yemeye devam etti. Üstüne faiz indirimleri ile dolara hücum başladı. Yetmedi bu sefer de ihracatçı ve halkın elindeki doları Kur Korumalı Mevduat eli ile sattı yaklaşık 128 milyar dolar daha… Etti mi size 256 milyar dolar!

4-Bu sırada Suriye'de Emevi Camii'nde namaz kılacağız diye barış içindeki Suriye'yi karıştırdılar. Milyonlarca insan yerinden oldu. Mecburen milyonlarca insanı Türkiye'ye aldılar. Şimdi bu toprakların sahiplerinin doğum hızı düşerken Araplar ve Afganlar her yeri istila etti!

5-Güney illerimiz 30 yıl sonra Arap şehirleri haline dönecek, nasıl elimizde tutacağız? Bakın 2000 yılına göre genç nüfusumuz nasıl azalıyor aşağıdaki grafikte gözlerinizle görün. Kaynak TÜİK'tir

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İşin kötü tarafı şu: AKP yaptıklarının doğru olduğuna inanıyor. Eğer hata ettik, bu politikalardan vazgeçiyoruz deselerdi size tamam gidin AKP'ye oy verin derdik.

Allah aşkına söyleyin başarılı politikalar olsa şu rakamlar olur muydu?

2018'de 1 bütün tavuk 7 TL idi, şimdi 40-45 TL.

2018'de ayçiçeği yağı litresi 8 TL idi, şimdi 44 TL.

2018'de sütün litresi 2,5 TL idi, şimdi 22 TL.

2018'de 2,5 kg bulgur 7 TL idi, şimdi 23 TL.

2018'de mercimek kilosu 5 TL idi, şimdi 30 TL.

Devam edeyim…

2018'de dolar/TL 3,80 şimdi serbest piyasa 19,35 TL oldu…

Kur yükseldikçe dışa bağlı ekonomide fiyatlar artacak, o zaman enflasyon tam gaz devam edecek…

2018'de Kamunun gelir ve gider farkı, bütçe açığı eksi 72,8 milyar TL idi, şimdi 2023 yılında Ocak+Şubat ayında eksi 202 milyar TL oldu.

Eskiden bir yılda verdiğin açığı şimdi bir ayda veriyorsun. Esnaf kardeşlerim söyleyin: Açık veren dükkan ayakta kalabilir mi? Devletin sonsuz gücü yoktur. Devletin gücü hazinedir, bütçedir. Öyle olmasa Osmanlı neden battı?

2018'de Kamu borcu 803 milyar TL idi, şimdi 4,2 trilyon TL. Peki söyleyin borç alarak hangi aile, hangi şirket sonsuza kadar ayakta durmuş?

Merkez Bankası rezervlerini yakmışlar bir de kasa eksi 57 milyar dolar içeri girmiş…

Sabaha kadar size bu adamların yanlışlarını yazarım…

Şimdi karar sizin: Devlet yaşasın diyorsanız başına Sarayda değil, devletin Çankaya'daki konutunda oturacak birini getirmeniz lazım.

Türkiye İslam'ın son sancaktarıdır, onun ayakta kalması için maliyesinin güçlü, hazinesinin dolu, insanlarının barışık olması şarttır. O zaman İslam için, devlet için, halkın geleceği için oylar Millet İttifakı'na verilmelidir.