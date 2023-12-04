İslam Memiş altın fiyatının düşeceği net tarihi açıkladı. Soğuk duş etkisi yapacak

Ancak altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altının düşeceği net tarihi vererek yatırımcıları dikkatli olmaya çağırdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İslam Memiş altın fiyatının düşeceği net tarihi açıkladı. Soğuk duş etkisi yapacak

Medyabar'da yer alan bilgilere göre, İslam Memiş, ons altının kısa vadeli olarak 2000 doların altına gerileyebileceğini ifade etti. Özellikle 2057 dolar seviyesi ve devamındaki 2080 dolar direnç seviyelerinin aşılıp aşılamayacağını görmek gerektiğini vurguladı. “Altın, ons başına 2000 dolar seviyelerini aşmak için fırsatlar arıyor. Önemli olan şu ki, 2057 dolar seviyesi ve devamında 2080 dolar direnç seviyelerinin aşılıp aşılamayacağını görmek olacak” dedi.

Memiş, kısa vadeli olarak izlediği aralık olan 1980-2080 dolar arasında geniş bir bant aralığına sahip olduğunu belirtti. Bu geniş aralık nedeniyle belirsizlik hakim olduğunu, bu da ons altının tekrar 2000 dolar seviyesinin altına geri çekilip çekilmeyeceği sorusunu gündeme getirdiğini söyledi. “Şahsi görüşüm, yıl sonuna kadar ons altının tekrar 2000 doların altına düşebileceği yönünde” diye ekledi.

Memiş, gram altının Türk lirası fiyatının 1900 TL seviyesi üzerine yerleşmeye çalıştığını belirterek, direnç noktasını 1920 TL seviyesinde izlemeye devam edeceğini ifade etti. “Gram altın, 1900-2000 TL aralığında dalgalanarak seyredecek gibi görünüyor. Ancak yıl sonuna kadar ons altının etkisiyle gram altın fiyatının 1900 lira seviyesinin altına gerilemesini bekliyorum” dedi.

Yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayan uzman, “Şahsi tercihim ons altının 1980 dolar seviyesine ulaşmasını beklemek yönünde olurdu” şeklinde konuştu. ‘Elimde altın var, ne yapmalıyım?’ sorusuna cevap veren Memiş, “Eğer ev veya araba almak gibi acil bir ihtiyaç yoksa veya nakde ihtiyaç duyulmuyorsa, altını elde bulundurmaya devam edin. Aralık ayı itibariyle gram altın fiyatının yeni normali 1900-2000 lira aralığında olacaktır” ifadelerini kullandı.

Memiş, “Ancak yeni zirvelere ulaşmadan önce bir sonraki alım fırsatının ortaya çıkmasını beklememiz gerekiyor. Gelecekte altın bulunduranlar, 2.500-2.700 lira seviyelerini görebilirler” dedi.

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