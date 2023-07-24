İslam Memiş "altında kıyamet kopacak" dedi. Tarih verdi

İslam Memiş, "Altın/dolar paritesindeki artış, gram ve çeyrek altını yukarı taşıyacağı gibi, dolar kurunun da yılsonuna kadar yukarıya yönelik hareketine devam edeceğini düşünürsek, altında kıyamet koparacak bir yükseliş bizi bekliyor.