İslam Memiş "altında kıyamet kopacak" dedi. Tarih verdi

Para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş altında kıyametin kopacağını açıkladı. Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken uyarılarda bulundu.

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İslam Memiş "altında kıyamet kopacak" dedi. Tarih verdi 1
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İslam Memiş "altında kıyamet kopacak" dedi. Tarih verdi 2

Piyasaların bir bileni İslam Memiş, elindeki altını satmak isteyenlere tarih verdi.

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İslam Memiş "altında kıyamet kopacak" dedi. Tarih verdi 3

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta 1.700 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı 11 bin 275 liraya yükseldi.

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İslam Memiş "altında kıyamet kopacak" dedi. Tarih verdi 4

Geçtiğimiz hafta sonu 2.698 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.795 liraya çıktı.

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İslam Memiş "altında kıyamet kopacak" dedi. Tarih verdi 5

Bu hafta ABD doları yüzde 2,99 değer kazancıyla 26,9360 liraya, euro ise yüzde 1,88 kazançla 29,9400 liraya yükseldi.

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İslam Memiş "altında kıyamet kopacak" dedi. Tarih verdi 6

Küresel tarafta ise piyasalar, ABD Merkez Bankası Fed’in para politikasına ilişkin belirsizliklerle yön arayışını sürdürüyor.

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İslam Memiş "altında kıyamet kopacak" dedi. Tarih verdi 7

Fed'in gelecek hafta alacağı para politikası kararları öncesi makroekonomik veriler ve şirket finansal sonuçları varlık fiyatlarını etkileyeceği belirtiliyor.

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İslam Memiş "altında kıyamet kopacak" dedi. Tarih verdi 8

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in 26 Temmuz'da politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın bu toplantının ardından atacağı adımlara ilişkin belirsizlik devam ediyor.

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İslam Memiş "altında kıyamet kopacak" dedi. Tarih verdi 9

Analistler, gelecek hafta toplantının karar metninden alınacak sinyaller ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını vurguluyor.

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İslam Memiş "altında kıyamet kopacak" dedi. Tarih verdi 10

Bu gelişmelerle ons altın fiyatları da 2 ayın zirvesine yükselmesinin ardından haftayı 0,3 artışla 1.962 dolardan kapattı.

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İslam Memiş "altında kıyamet kopacak" dedi. Tarih verdi 11

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTINI OLANLARA KRİİK UYARI

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İslam Memiş "altında kıyamet kopacak" dedi. Tarih verdi 12

Piyasaların gözü ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararına çevrilirken altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? sorusu da yatırımcının gündeminde kalmaya devam ediyor.

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İslam Memiş "altında kıyamet kopacak" dedi. Tarih verdi 13

Bu kapsamda akıllardaki soru işaretlerini giderecek açıklama Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten geldi.

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İslam Memiş "altında kıyamet kopacak" dedi. Tarih verdi 14

Fed’in 26 Temmuz’da açıklayacağı faiz kararını işaret eden uzman isim, "Açıklanacak olan kararın içeriği büyük bir merak konusu...

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İslam Memiş "altında kıyamet kopacak" dedi. Tarih verdi 15

Benim kişisel görüşüm Federal Rezerv’in bu yıl içerisinde faiz artışını sonlandırdığı yönünde" dedi.

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İslam Memiş "altında kıyamet kopacak" dedi. Tarih verdi 16

'ALTINDA KIYAMET KOPARACAK BİR YÜKSELİŞ BİZİ BEKLİYOR'

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İslam Memiş "altında kıyamet kopacak" dedi. Tarih verdi 17

İslam Memiş, "Altın/dolar paritesindeki artış, gram ve çeyrek altını yukarı taşıyacağı gibi, dolar kurunun da yılsonuna kadar yukarıya yönelik hareketine devam edeceğini düşünürsek, altında kıyamet koparacak bir yükseliş bizi bekliyor.

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İslam Memiş "altında kıyamet kopacak" dedi. Tarih verdi 18

Bu nedenle yatırımcının sabırlı olması ve gelecek hafta ortasına kadar yaşanabilecek ani düşüşlerde panik olup satışa geçmemesi gerekiyor" sözlerini dile getirdi.

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İslam Memiş "altında kıyamet kopacak" dedi. Tarih verdi 19

ALTININI SATMAYI DÜŞÜNENLERE UYARI

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İslam Memiş "altında kıyamet kopacak" dedi. Tarih verdi 20

Memiş, "Sizin panikle sattığınız altınları en düşük fiyattan toplayanlar olacak" dedi.

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