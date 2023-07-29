İslam Memiş altın için endişelerini açıkladı: Piyasalar bıçak sırtı kaldı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altında yeni bir zirve rakamını duyururken yılın son çeyreğine bir ay süre kala 2024 yılına dair uyarısı ile dikkat çekti.

2024 yılı için endişeli olduğunu ifade eden İslam Memiş, "Fed'in faiz artırımı oldu ancak belirsizliği getirdi. Kapılar açık kaldığı için piyasalar bıçak sırtı kaldı. 2024 yılında da kontrollü süreci sanırım merkez bankaları devam ettirecek. Gerçek enflasyonla mücadele çok kolay olmayacak" dedi.

İslam Memiş'in piyasa beklentileri üzerine açıklaması şu şekilde:

"KAPILAR AÇIK KALDI, PİYASALAR BIÇAK SIRTI"

Ons altın 1960 dolarda. 1935'e kadar gerilemenin mümkün olacağını, elinde dolar olanların ons almak isteyenlerin bu fırsatları değerlendirmesi gerektiğini söyledim. 1960'a toparladı. 1944'e kadar geriledi. Buradan alım geldi ama bant aralığı yine dar. Kararsızlık var çünkü ortada.

Fed'in faiz artırımı oldu ancak belirsizliği getirdi. Merkez bankalarını takip etmeyi sürdüreceğiz. Merkez bankaları bizi izlemeye devam edin dedi. Kapılar açık kaldığı için piyasalar bıçak sırtı kaldı.

"ENDİŞELERİM VAR, ARAŞTIRIYORUM"

Benim endişem şu 2024 yılında da kontrollü süreci sanırım merkez bankaları devam ettirecek. Enflasyon bekliyorum hızlıca geri gelen 2024 yılında da. Gerçek enflasyonla mücadele çok kolay olmayacak. Merkez bankaları tüm kozlarını sonuna kadar kullanacaklar. Endişelerim var, araştırıyorum, bu konuda önümüzdeki haftalarda yorum yapacağım. Ons altında 2020, 2040, 2050 dolar için yukarıda alanlarımız var.

Gram altınla alakalı bir uyarım olmuştu. Gram altının bir geri çekilmesi var. Gram altın tekrar 1700'e kadar sarktı, tekrar toparlandı. Yukarı yönlü atakların devam edeceğini tahmin ediyorum. 1880 lira seviyeleri karşımızda kalmaya devam edecek. Düşüşlerle alakalı elinde TL olanları da uyarmıştık. Düşüşler değerlendirilmeli. Çünkü riskler masada kalmaya devam ediyor.

Gram gümüşte 20.87'ye kadar sarkmalar gördük. 21 altına sarkacağını ifade etmiştim. Arkadaşlarımız bu seviyelerden aldılar ve 25 lira seviyesini bekliyorlar.