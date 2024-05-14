Maliye bu kez de emeklinin hesaplarının peşine düştü

Maliye bu kez de emeklinin hesaplarının peşine düştü
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Danıştay'ın aldığı kararla birlikte Maliye Bakanlığı, emeklilerin banka hesaplarını yakından incelemeye aldı.
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Maliye bu kez de emeklinin hesaplarının peşine düştü 1

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele, her geçen gün daha da önem kazanan bir konu haline geliyor. Bu alandaki çalışmalar, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından titizlikle yürütülüyor.

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Maliye bu kez de emeklinin hesaplarının peşine düştü 2

Son dönemde özellikle işletmelerin kullanımında olan POS cihazlarının gelirlerinin vergi beyanının yapılmadığına dair şüphelerin artmasıyla birlikte denetimler daha da sıklaştırıldı.

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Maliye bu kez de emeklinin hesaplarının peşine düştü 3

Ancak sadece işletmelerle sınırlı kalmayan bu denetimler, son olarak emeklileri de kapsamına alarak daha geniş bir perspektife yayıldı.

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Maliye bu kez de emeklinin hesaplarının peşine düştü 4

Danıştay'ın aldığı kararla birlikte Maliye Bakanlığı, emeklilerin banka hesaplarını yakından incelemeye aldı.

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Maliye bu kez de emeklinin hesaplarının peşine düştü 5

Bu adımın arkasında yatan ana amaç, kayıt dışı çalışan şirketlerin gelirlerini gizlemek için kullandığı yöntemlere bir dur demek. Özellikle dar gelirli vatandaşların banka hesaplarında gerçekleşen para transferleri, detaylı bir şekilde inceleniyor.

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Maliye bu kez de emeklinin hesaplarının peşine düştü 6

Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede ortaya çıkan bir diğer önemli unsur da hesap sahiplerinin bu işlemlerden habersiz olması. Vergi mükellefiyeti olmayan kişilerin adına açılan banka hesaplarının, gelirlerin gizlenmesinde sıklıkla kullanıldığı tespit edildi.

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Maliye bu kez de emeklinin hesaplarının peşine düştü 7

Bu durumda, banka hesaplarının kiralanması karşılığında hesap sahiplerine belirli bir miktar ödeme yapıldığı da ortaya çıktı.

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