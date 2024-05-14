Maliye bu kez de emeklinin hesaplarının peşine düştü

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele, her geçen gün daha da önem kazanan bir konu haline geliyor. Bu alandaki çalışmalar, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından titizlikle yürütülüyor.
Son dönemde özellikle işletmelerin kullanımında olan POS cihazlarının gelirlerinin vergi beyanının yapılmadığına dair şüphelerin artmasıyla birlikte denetimler daha da sıklaştırıldı.
Ancak sadece işletmelerle sınırlı kalmayan bu denetimler, son olarak emeklileri de kapsamına alarak daha geniş bir perspektife yayıldı.
Danıştay'ın aldığı kararla birlikte Maliye Bakanlığı, emeklilerin banka hesaplarını yakından incelemeye aldı.
Bu adımın arkasında yatan ana amaç, kayıt dışı çalışan şirketlerin gelirlerini gizlemek için kullandığı yöntemlere bir dur demek. Özellikle dar gelirli vatandaşların banka hesaplarında gerçekleşen para transferleri, detaylı bir şekilde inceleniyor.
Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede ortaya çıkan bir diğer önemli unsur da hesap sahiplerinin bu işlemlerden habersiz olması. Vergi mükellefiyeti olmayan kişilerin adına açılan banka hesaplarının, gelirlerin gizlenmesinde sıklıkla kullanıldığı tespit edildi.
Bu durumda, banka hesaplarının kiralanması karşılığında hesap sahiplerine belirli bir miktar ödeme yapıldığı da ortaya çıktı.