İslam Memiş altının zirve yapacağı tarihi açıkladı. Altını olanlar daha çok kazanacak

Finansal analist İslam Memiş, dolar, gram altın, ons altın, gram gümüş ve ons gümüş için yeni değerlendirmeler yaptı. ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası 'tahminler sil baştan' diyen İslam Memiş, gram altın için yeni bant aralığını ve yıl sonu hedefini açıkladı.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayan Memiş, "Bu haftanın en önemli verisi ABD'deki enflasyondu. Bütün enstrümanlarda yeni bir bant aralığı belirlendi. Buna artık odaklanacağız. Enflasyon ABD'de yüzde 3.1 olarak açıklandı, beklenti üzerinde.

Bu da piyasalarda Fed'in şahin tonda açıklamalar yapacağı, dolar karşısında varlıkların baskılanacağı şeklinde fiyatlandı ve tüm enstrümanlarda satış ve düşüşler gördük. Dolar endeksi yükseldi. 104 doların üzerinde duruyor dolar endeksi" diye konuştu.

İslam Memiş, ABD'den gelen enflasyon verisi sonrası dolar karşısındaki varlıkların baskılandığının altını çizerek, bu sebeple emtialarda da beklentisi olan bant aralıklarını değiştiğini belirtti. İslam Memiş, ons altın, gram altın, ons gümüş ve gram gümüş için yeni tahminlerini şöyle açıkladı:

"Ons altın 1994 dolarda. Burada 1950-2000 dolar oldu bant aralığımız. Önceden 2000-2050 dolar aralığı bant aralığıydı ons altında. Orta ve uzun vade beklenti ve yol haritamızda değişiklik yok. Kısa vadede veri etkisinde kalan bir fiyatlama var. Bu yıl için altın tarafındaki pozitif beklentimiz devam ediyor. Yol haritamızda değişiklik yok ama kısa vadeli bant aralığımız değişti.

Gram altın da ons altından olumsuz etkilendi. 2043-2053 lira aralığında gram altın TL. Dolar güçlü olduğu için gram altında düşüşleri çok görmüyoruz. Fiziki tarafta 2040 lira seviyesi, güçlü bir destek seviyesi. Yaz aylarında 2500, yıl sonunda 3000 lira beklentimiz ise devam ediyor. Bu tarafta bozulma yok.

22.25 dolar ons gümüş var. Burada da pozitif beklentimiz devam ediyor. Bu yıl için 32 lira, 32 dolar öngörümüzde bozulma yok. Gümüş onsunda 21.85-22.85'i kısa vadede takip etmeyi sürdüreceğiz. 22 dolar altını da alım fırsatı olarak göreceğim."