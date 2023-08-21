İslam Memiş araba fiyatlarının dibi göreceği tarihi verdi

Sıfır otomobillerdeki tedarik sorunu ve ikinci el otomobillerdeki fiyat sıkıntısı sürerken, otomobil ihtiyacı olanlar piyasada araç bulamamaktan şikayetçi.

Otomobil ihtiyacı olanlar aylarca beklemek zorunda kalıyor. Hem sıfır otomobil fiyatları hem de ikinci el fiyatları ise cep yakıyor.

Aylar öncesinden peşinatı yatıran vatandaşlar aylar sonra araç alabiliyor. Sıfır otomobile büyük talep olurken, fiyatlar da ortalama olarak döviz kuruna bağlı olarak her ay en az yüzde 10 artış gösteriyor.

Otomobil almak isteyenleri sevindiren bir açıklama ise Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten geldi.

Memiş daha önce yaptığı bir paylaşımda ev almak için otomobilini sattığını belirtmiş ve bunun da doğru bir karar olduğunu açıklamıştı.

İslam Memiş'in otomobil sektörüyle ilgili yaptığı paylaşım şu şekilde;

"Otomotiv sektöründe enflasyonist ortam nedeniyle stokçuluk ve fırsatçılık fiyatlaması ile kur artış nedenli fiyatlamayı birbirinden ayırt etmek gerek. Yatırım amaçlı araç alma dönemi bitmiştir.

Bugünlerde herkes eldekini satmak için mücadele ederken, çoğu galeri işi yapanların farklı işler arayışında oldukları görülmektedir. Özellikle ikinci el araç piyasasında fiyat normalleşmesi yıl sonuna kadar hızlanacak.

Zarar beklenenden büyük olacak. Nakitini KKM, faiz ve borsada değerlendirenler favoriye aldıkları araçların fiyatının düştüğünü görmeye devam edecek.

Döviz kuru nedeniyle sıfır araçların fiyatının normalleşmesi farklı, ikinci el araçların düşüşünü sürdürmesi farklı konular. Geçen ay aracımı satıp 1+1 ev almıştım. Kararımdan memnunum.

Sıfır araç almak için güzel şeyler olacak. Yıl sonuna kadar bekleyeceğim."