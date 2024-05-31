İslam Memiş 'fırsat geldi' dedi. Altın fiyatları için dikkat çeken açıklama. 3 bin TL'den sonra bir ilk

Bugün, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in değerlendirmelerine göre, altın fiyatlarında gerileme var. Altın fiyatlarının küresel gelişmelerden etkilendiği bir dönemde, gözler ABD Merkez Bankası'nın referans olarak kullandığı ABD çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde. İslam Memiş, altın fiyatlarındaki bu gerilemeye dikkat çekerek, kademeli alım fırsatının geldiğini belirtti. Gram altın için 3 bin TL seviyesi konuşulurken, Memiş 3500 lira seviyesinde dikkat çekti.

“BU HAFTAKİ YOL HARİTAMIZ TOPARLANACAĞINA DAİR”

Memiş, Youtube kanalında yaptığı değerlendirmede, "Ons altın 2343 dolar seviyesinde. 2380 ve 2280 dolar aralıklarındaki beklentimi ifade etmiştim. Bu haftaki yol haritamız toparlanacağına dair. Bant aralığımız aynı, beklentilerimizde değişiklik yok. Ons altında önümüzdeki haftalarda direnç seviyelerindeki toparlanma bittikten sonra düşüş yönlü hareketleri takip etmeyi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

“BAYRAMDAN ÖNCE DE BU POZİSYONU YAPMIŞTIK"

"Elindeki TL'yi altın almak için dolarda bekletenler şanslı." diyen Memiş, "Önümüzdeki haftalarda 2300 veya altına sarkmalarda altın dolar paritesi üzerinden yapmış oldukları işlemlerde daha kazançlı çıkacaklarını ifade ettim. Daha önce de bu yıl iki defa dolar pozisyonu almıştık. Bayramdan önce de bu pozisyonu yapmıştık."

KADEMELİ ALIM İÇİN BİR FIRSAT SUNUYOR

Memiş'in belirttiğine göre, gram altın yatırımcıları ons altın fiyatlarını yakından takip etmeli. Doların stabil seyretmesi, ons altındaki hareketliliğin gram altın fiyatlarını geriletmesine neden oldu. Ancak 2400 lira seviyesi güçlü bir destek noktası olarak öne çıkıyor ve kademeli alım için bir fırsat sunuyor.

TEMMUZ AYININ İLK HAFTASI…

Haziranın ortası, son haftası ve temmuz ayının ilk haftasında altın fiyatlarında yükseliş beklentisi var. Bu dönemde 3500 lira seviyesini hedef alan bir yükseliş görülebilir.

Güncel Altın Fiyatları:

- Çeyrek altın satış fiyatı: 3.980,00 TL

- Yarım altın satış fiyatı: 7.953,00 TL

- Tam altın satış fiyatı: 15.842,54 TL

- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 15.857,00 TL