İslam Memiş altının çıkacağı seviyeyi açıkladı

“3500 LİRA SEVİYESİNİ HEDEF ALAN BİR YÜKSELİŞ GÖRECEĞİZ”

Gram altın yatırımcısının ons altını takip etmesi gerektiğini söyleyen Memiş, dolar stabil olduğu için ons altındaki hareketliliğin gram altını gerilettiğini, 2400 liranın güçlü bir destek seviyesi olduğunu, kademeli alım için fırsat geldiğini, bu seviyeleri bir alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda olduğunu, haziran ayının ortası, son haftası ve Temmuz ayının ilk haftasında altın fiyatlarında yükseliş yönlü hareketler göreceğimizi, 3500 lira seviyesini hedef alan bir yükseliş göreceğimizi ifade etti.