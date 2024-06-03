İslam Memiş altının çıkacağı seviyeyi açıkladı

İslam Memiş altının çıkacağı seviyeyi açıkladı
Kaynak: Haber Merkezi

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına müjdeyi verdi. Altında yeni alım fırsatı doğduğunu belirten Memiş, altının çıkacağı seviyeyi ve tarihini açıkladı. İşte detaylar….

1/8
İslam Memiş altının çıkacağı seviyeyi açıkladı 1

Altın fiyatlarında yeni haftanın ilk işlem gününde altında yaşanan gerileme dikkat çekiyor. İki hafta önce İran’daki helikopter kazasından sonra jeopolitik risk algısıyla beraber ons altın 2450 dolara kadar çıkmıştı. Yaşanan olayın ardından başlayan düşüş trendi ile beraber ons altında zirveden düşüş, bu hafta başında yüzde 5,30 seviyelerini buldu. Benzer bir şekilde gram altın da 2536 TL ile rekor seviyeye çıkmıştı. Gram altında da gerileme yüzde 5,15’ seviyelerine ulaştı.

2/8
İslam Memiş altının çıkacağı seviyeyi açıkladı 2

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Küresel piyasalarda ons altın fiyatı 9 Mayıs tarihinden sonraki işlemlerde ilk defa bugün 2320 dolar seviyesini görerek son 3 haftanın en düşük seviyesini gördü.

3/8
İslam Memiş altının çıkacağı seviyeyi açıkladı 3

Ons altında 5 ve 22 günlük ortalamalar baz alındığında kendini 2338 ve 2352 dolarda buluyor. Mevcut fiyatlar, her iki ortalamanın da altında seyretmeye devam ediyor. 2300 ara direnç seviyesinin üzerine çıkılmadıkça, ons altında 2300 dolara varabilecek gerilemelerin yaşanabileceği belirtiliyor.

4/8
İslam Memiş altının çıkacağı seviyeyi açıkladı 4

Dolar ise yeni haftaya 104,50 ve 10 yıllık ABD tahvil faizi %4,50 seviyelerinden başlıyor. Her iki göstergede de geçen haftaya kıyasla kısmi gerileme görülse de küresel piyasalarda dolar, güçlü görünümünü sürdürmeye devam ediyor.

5/8
İslam Memiş altının çıkacağı seviyeyi açıkladı 5

BU HAFTA 2 VERİ TAKİP EDİLİYOR

Cuma günü ABD’de duyurulacak tarım dışı istihdam herkes tarafından dikkatle takip edilecek. Beklenti üzerinde gelebilecek veri, enflasyonist baskılara dikkat çekileceği için; FED tarafında faizlerin “daha uzun süre yüksek kalma ihtimali” artabilir. Böylece altın fiyatlarında da baskı artabilir.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcıları için haziran ayı tahminlerini açıkladı.

6/8
İslam Memiş altının çıkacağı seviyeyi açıkladı 6

BU HAFTA TOPARLANMA BEKLENİYOR

Ons altının 2343 dolar seviyesinde seyrettiğini ifade eden İslam Memiş, “2380 ve 2280 dolar aralıklarındaki beklentimi ifade etmiştim. Bu haftaki yol haritamız toparlanacağına dair. Bant aralığımız aynı, beklentilerimizde değişiklik yok. Ons altında önümüzdeki haftalarda direnç seviyelerindeki toparlanma bittikten sonra düşüş yönlü hareketleri takip etmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

7/8
İslam Memiş altının çıkacağı seviyeyi açıkladı 7

“ELİNDEKİ TL’Yİ ALTIN ALMAK İÇİN DOLARDA BEKLETENLER ŞANSLI”

Elindeki TL'yi altın almak için dolarda bekletenlerin şanslı olduğunu söyleyen İslam Memiş, önümüzdeki haftalarda 2300 veya altına sarkmalarda altın dolar paritesi üzerinden gerçekleştirmiş oldukları işlemlerde daha kazançlı çıkacaklarını ifade ettiğini, daha önce de bu yıl iki defa dolar pozisyonu aldıklarını, bayramdan önce de bu pozisyonun yapıldığını söyledi.

8/8
İslam Memiş altının çıkacağı seviyeyi açıkladı 8

“3500 LİRA SEVİYESİNİ HEDEF ALAN BİR YÜKSELİŞ GÖRECEĞİZ”

Gram altın yatırımcısının ons altını takip etmesi gerektiğini söyleyen Memiş, dolar stabil olduğu için ons altındaki hareketliliğin gram altını gerilettiğini, 2400 liranın güçlü bir destek seviyesi olduğunu, kademeli alım için fırsat geldiğini, bu seviyeleri bir alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda olduğunu, haziran ayının ortası, son haftası ve Temmuz ayının ilk haftasında altın fiyatlarında yükseliş yönlü hareketler göreceğimizi, 3500 lira seviyesini hedef alan bir yükseliş göreceğimizi ifade etti.

İlgili Haberler
İslam Memiş 'fırsat geldi' dedi. Altın fiyatları için dikkat çeken açıklama. 3 bin TL'den sonra bir ilk
Bunu bilmeden Bayram tatiline çıkmayın! İslam Memiş'ten altın ve dolar için "açık pozisyon" uyarısı
İslam Memiş altın yatırımcılarının bayram öncesi ne yapması gerektiğini açıkladı
İslam Memiş o tarihte altına dikkat çekti: "Bankalardan faiz indirimi bekliyorum"
İslam Memiş'ten altın yatırımcısını uyardı: Her şey Temmuz ayını işaret ediyor
İslam Memiş altının düşeceği seviyeyi açıkladı
İslam Memiş tarih verdi: Çılgınlar gibi satılıyor bir şeyler olacak
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Oranlar tepetaklak oldu. Bu yatırıma yönelen büyük kaybeder
Oranlar tepetaklak oldu. Bu yatırıma yönelen büyük kaybeder
Zamlı maaş tablosu belli oldu. Temmuz'da emekli ve memur ne kadar maaş alacak
Zamlı maaş tablosu belli oldu. Temmuz'da emekli ve memur ne kadar maaş alacak
Asgari ücretliye bayram kararı. Hesaplara ek 5 bin lira daha yatacak
Asgari ücretliye bayram kararı. Hesaplara ek 5 bin lira daha yatacak
İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Yüzde 50 indirim geldi
İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Yüzde 50 indirim geldi
Bakan Şimşek’ten kirada zam sınırı açıklaması
Bakan Şimşek’ten kirada zam sınırı açıklaması
En çok çalışıp en az kazanan Türkiye. Uçan ekonomide vatandaş köleye beş kala
En çok çalışıp en az kazanan Türkiye. Uçan ekonomide vatandaş köleye beş kala