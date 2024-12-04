İslam Memiş 'orta yolu bulmak zor' diyerek asgari ücret zammı için oran verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İslam Memiş 'orta yolu bulmak zor' diyerek asgari ücret zammı için oran verdi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2025 yılı asgari ücret zammına ilişkin tahminini paylaştı.

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 10 Aralık'ta yapacağı toplantıda 2025 yılı asgari ücret artışını belirleyecek.

İslam Memiş, Türkiye Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, kasım ayı enflasyon verilerinin ardından asgari ücret zammına dair öngörülerini paylaştı. İslam Memiş, Kasım ayı enflasyonunun beklentinin biraz üzerinde olduğunu hatırlatarak, "Enflasyon verisi yüzde 47 seviyelerinde açıklanırken, beklenti yüzde 46,6 civarındaydı. Gıda enflasyonunda ciddi bir artış gözlemleniyor ve kur tarafında riskler oluşuyor" dedi.

İslam Memiş, 2024 yılı raporlarında, Türkiye'nin enflasyonla mücadelede başarılı olabilmesi için daha uzun bir süreye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Özellikle 2026 yılının ortalarına kadar ekonomik toparlanma sürecinin devam süreceğini ifade eden İslam Memiş dışsal etkenlerin, küresel ekonomi ve jeopolitik risklerin, enflasyonla mücadelede etkili olabileceğini de sözlerine ekledi.

"YÜZDE 24-25 BANDINDA BİR ARTIŞ BEKLİYORUM"

Asgari ücret zammına yönelik de işçi ile işveren arasında görüş ayrılıkları yaşandığını belirten İslam Memiş, hükümetin “işçiyi ve vatandaşı ezdirmeyeceğiz” taahhüdü ve işverenin yüksek maliyet şikayetlerinin bu süreci zorlaştırdığını söyledi. "Orta yolu bulmak zor" diyen İslam Memiş, 2025 asgari ücret zammı için yüzde 24-25 bandında bir artış beklediğini ifade etti.

İslam Memiş, ayrıca merkez bankalarının faiz politikalarının ve enflasyon oranlarının da önemli bir gündem maddesi olduğunu belirtti. TÜİK verilerinde bir iyimserlik olsa da, vatandaşın hissettiği enflasyon oranlarının hâlâ yüksek olduğunu dile getirdi. Ekonomi yönetimi ise enflasyonun 2025 yılına kadar daha da düşeceğini öngörüyor.

Son Haberler
Tacizci çiğ köftecinin kendisi çıktı! Küçük kızın yakınları dükkanı bastı
Tacizci çiğ köftecinin kendisi çıktı! Küçük kızın yakınları dükkanı bastı
Taziye evine giderken otomobilin altında kaldı
Taziye evine giderken otomobilin altında kaldı
Kaldırımda yürüyen kadına otomobil çarptı! Kaza anı kameraya takıldı
Kaldırımda yürüyen kadına otomobil çarptı! Kaza anı kameraya takıldı
Yaşından utanma, başından utan…
Yaşından utanma, başından utan…
Ucube Rejimden kurtulmadan Demokrasimiz kurtarılamaz
Ucube Rejimden kurtulmadan Demokrasimiz kurtarılamaz