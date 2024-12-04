İslam Memiş 'orta yolu bulmak zor' diyerek asgari ücret zammı için oran verdi

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 10 Aralık'ta yapacağı toplantıda 2025 yılı asgari ücret artışını belirleyecek.

İslam Memiş, Türkiye Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, kasım ayı enflasyon verilerinin ardından asgari ücret zammına dair öngörülerini paylaştı. İslam Memiş, Kasım ayı enflasyonunun beklentinin biraz üzerinde olduğunu hatırlatarak, "Enflasyon verisi yüzde 47 seviyelerinde açıklanırken, beklenti yüzde 46,6 civarındaydı. Gıda enflasyonunda ciddi bir artış gözlemleniyor ve kur tarafında riskler oluşuyor" dedi.

İslam Memiş, 2024 yılı raporlarında, Türkiye'nin enflasyonla mücadelede başarılı olabilmesi için daha uzun bir süreye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Özellikle 2026 yılının ortalarına kadar ekonomik toparlanma sürecinin devam süreceğini ifade eden İslam Memiş dışsal etkenlerin, küresel ekonomi ve jeopolitik risklerin, enflasyonla mücadelede etkili olabileceğini de sözlerine ekledi.

"YÜZDE 24-25 BANDINDA BİR ARTIŞ BEKLİYORUM"

Asgari ücret zammına yönelik de işçi ile işveren arasında görüş ayrılıkları yaşandığını belirten İslam Memiş, hükümetin “işçiyi ve vatandaşı ezdirmeyeceğiz” taahhüdü ve işverenin yüksek maliyet şikayetlerinin bu süreci zorlaştırdığını söyledi. "Orta yolu bulmak zor" diyen İslam Memiş, 2025 asgari ücret zammı için yüzde 24-25 bandında bir artış beklediğini ifade etti.

İslam Memiş, ayrıca merkez bankalarının faiz politikalarının ve enflasyon oranlarının da önemli bir gündem maddesi olduğunu belirtti. TÜİK verilerinde bir iyimserlik olsa da, vatandaşın hissettiği enflasyon oranlarının hâlâ yüksek olduğunu dile getirdi. Ekonomi yönetimi ise enflasyonun 2025 yılına kadar daha da düşeceğini öngörüyor.