İslam Memiş: Rekor düşüşe hazır olun. Net tarihi verdi

Altın piyasasında dalgalanmalar sürüyor! İslam Memiş, Mart ayında altın fiyatlarında keskin düşüşler beklediğini belirterek yatırımcıları uyardı: "Alım fırsatları kapıda olabilir, sabırlı olun."

Altın fiyatlarında rekor yükselişin ardından beklenen düşüş sinyalleri geldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Mart ayında gram altında 150-200 lira, ons altında ise 150-200 dolar seviyelerinde geri çekilmeler olabileceğini açıkladı.

Memiş’e göre yılbaşından bu yana agresif yükselen altın fiyatları, teknik düzeltme sürecine girdi. “Balon fiyatlamalar oluşmuştu, bu düşüş sağlıklı bir düzeltme” diyen uzman isim, alım fırsatı kollayan yatırımcıların sabırlı olmalarını önerdi.

Memiş, kısa vadede düşüş öngörse de orta ve uzun vadede yükseliş beklentisinin sürdüğünü vurguladı: "Mart ayında fiyatlar geri çekilebilir, ancak yaz aylarında gram altın 4000 lira seviyesini aşabilir."

Bu süreçte yatırımcıları ikiye ayıran Memiş, altın bulunduranların aceleci davranmaması gerektiğini söyledi: “Nakde ihtiyacınız yoksa bekleyin. Yaz aylarında yeni zirveler gelebilir.”

Öte yandan, fiyatların düştüğü dönemlerde alım fırsatları doğabileceğini belirtti: “Mart ayındaki geri çekilmeleri iyi takip edin. Bu seviyeler uzun vadeli yatırım için cazip olabilir.”

Memiş, Trump’ın politik söylemleri, Londra’dan ABD’ye altın transferleri gibi küresel gelişmelerin fiyatları etkilediğini, yıl içinde jeopolitik risklerin altını yeniden güvenli liman haline getirebileceğini ifade etti.

Altın yatırımcılarının Mart ayındaki fiyat hareketlerini dikkatle izlemesi gerektiğini belirten uzman, hem kısa vadeli fırsatların hem de uzun vadeli kazançların doğru stratejiyle yakalanabileceğini vurguladı.