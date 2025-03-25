İslam Memiş zengin edecek yatırım aracını açıkladı. Bunu yapan keyif çayı içer

İslam Memiş, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirerek yatırımcılar için yol haritası sundu. Dolar kurundaki yükselişe dikkat çeken Memiş, Merkez Bankası’nın müdahalelerine rağmen 40 lira seviyesinin kritik bir eşik olduğunu belirtti. Teknik olarak doların 37 liranın altına inmek istemeyeceğini söyleyen uzman, piyasalardaki güçlü taleplere işaret etti.

SEVİYE KRİTİK

Altın fiyatlarındaki yükselişin devam ettiğini belirten Memiş, gram altının 4.500 lira seviyesine yaklaşabileceğini vurguladı. Ons altının da 3 bin dolar eşiğine yerleşmeye çalıştığını ifade eden uzman, yatırımcılara dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Altının artık bir yatırım aracı olarak öne çıktığını belirten Memiş, takı amaçlı kullanımının giderek azaldığını dile getirdi.

GÜMÜŞE DİKKAT

Memiş, altın yatırımcılarının göz ardı ettiği gümüşün önemli bir fırsat sunduğunu söyledi. Şu anda 40-45 lira bandında işlem gören gümüşün, yılın ilk çeyreğinde altına kıyasla daha fazla kazandırdığına dikkat çekti. Uzun vadeli yatırımcılar için gümüşün önemli bir alternatif olduğunu belirten Memiş, gümüş fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğini ifade etti.

"ANİ KARAR ALMAYIN"

Küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle piyasalarda dalgalanmalar devam ediyor. Memiş, yatırımcıların ani kararlar almaktan kaçınması gerektiğini belirterek, “Önümüzdeki aylarda dolar, altın ve gümüşteki hareketleri yakından takip edeceğiz. Piyasaları iyi analiz etmek büyük önem taşıyor” şeklinde uyarılarda bulundu.