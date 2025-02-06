İslam Memiş’ten altın yatırımcılarına kritik uyarı. Tarih verdi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Yaprak Hırka Yıldız'ın sorularınaa yanıt veren Memiş, altınla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

GRAM ALTINDA 4.500 LİRA BEKLENTİSİ

Altında orta ve uzun vadede yükseliş beklentisinin devam ettiğini ifade eden Memiş, "Temmuz ayına kadar 3.500-3.700 lira, temmuzdan sonra yılın ikinci yarısında 4 bin, 4.500 lira beklentimizi açıklamıştık. Ancak kısa vadede gerçekleşen bu yükselişlerle kar satışları olacaktır. Bu nedenle gram altın tarafında da bir geri çekilme olacaktır" dedi.

"ALIM İÇİN GERİ ÇEKİLEMELERİ BEKLEYİN"

"Ne kadar geri çekilme olur?" sorusuna yanıt veren Memiş, "Gram altın yatırımcısı ile ons yatırımcısı farklı. Gram yatırımcısı nakit ihtiyacı yoksa satmamalı. Almak için ise kar satışları beklenmeli. Ons altında tarafında 2.800 dolar altına sarkmalarda 2.750 ve 2.700 gibi kademeler var. Bunları takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"3.300 LİRA ALTINA SARKMALAR OLACAK"

İslam Memiş sözlerine şu cümlelerle devam etti, "Gram altın şu an serbest piyasada 3.317 lira, yukarda 3.350 direnci var. Kar satışları yaşanınca tekrar 3.300 lira altına sarkmalar olacaktır."