İslam Memiş’ten kritik altın ve dolar uyarısı

Finansal analist İslam Memiş, bir yazısında piyasalarda yeni haftayı değerlendirdi. Memiş, "Temmuz ayı ve haftası başlıyor. Para piyasaları için bu hafta oldukça önemli. Bu hafta piyasalar karışık bir seyirde işlemler gerçekleştirecek!” ifadelerini kullandı.

KÜRESEL PİYASALARDA AÇIKLANACAK EKONOMİK VERİLER,

Salı günü, Avrupa Bölgesi Enflasyon Verisi Çarşamba günü, Türkiye Enflasyon Verisi ve Cuma günü: ABD Tarım Dışı İstihdam Verisi yurtiçi ve yurt dışında takip edilecek önemli veriler arasında yer alıyor.

Memiş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bugün katıldığı TV programının TL varlıkları üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Bu hafta için para piyasalarında takip edeceğim bant aralıkları şöyle; Piyasa Uzmanı Memiş’in, Bist100 endeksi2ne yönelik beklentisi şu şekilde;

10 bin 647 puan seviyesinden kapanış yapmıştı. Kritik destek seviyesi olan 10 bin 700 puan seviyesinin aşağısında kapanış yaptı.



İlk direnç seviyesinin 10 bin 700 düzeyi olduğunu söyleyen Memiş, buradan sonra 10 bin 900 düzeyi olacağını belirtti.

Kâr satışları bitmediğinden yükselişlerin kalıcı olmayacağını düşündüğünü söyleyen Memiş, 10 bin 400-10 bin 900 seviyesi aralığının takip edileceğini söyledi.

Memiş döviz kurları için şu değerlendirmeyi yaptı:

DÖVİZ KURLARI;

Dolar/TL 32,75 TL, Euro/TL 35,08 TL seviyesinden kapanış yapmıştı.

Bu hafta döviz kurlarının geniş bant aralığında dalgalanmasını bekliyorum.

EUR/USD paritesi, 1,0713 seviyesinden kapanış yapmıştı.

1,0650-1,08 aralığını takip edeceğim.

Geniş bant aralığına hazır olmakta fayda var.

Özellikle altın ve yatırımcılarının kulak kesileceği yorum ise şu şekilde:

ONS ALTIN (XAU/USD);

2 bin 326 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı.

Bu hafta 2 bin 300-2 bin 350 dolar aralığını takip edeceğim.

Gram altın da ons altın ve dolar/TL kuru yakından takip edilecekken, 2 bin 450-2 bin 500 lira aralığını takip edeceğim.

Ons gümüş (xag/usd);

29,14 dolar seviyesinden kapanış gerçekleştirmişti.

28,50-29,50 dolar bandı aralığını takip edeceğim.

Gram gümüş ise, ons gümüşün hareketini yakından izleyecek.

Yeni haftanın ilk işlem gününde ons altın 2.333 seviyesinden bulunurken, gram altın 2.452 lirada bulunuyor. Sabah seansında satıcılı seyirle başlayan altın fiyatları öğlen seansında toparlanma denemelerinde bulunuyor.