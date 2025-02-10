İslam Memiş'ten ters köşe açıklama: Uzak durun

İslam Memiş Youtube kanalı üzerinden yaptığı yayında yatırımcılara öneriler verdi.

Ons altına ilişkin "Ons Altın 2.860 dolar seviyesinden haftalık bir kapanış yaptı. Yine Cuma günü 2.880 dolar direncini test etti. Üçüncü kez 2.880 dolar seviyesi test edildi. Oradan tekrar satış baskısıyla ikinci kez karşı karşıya kaldı." diyen İslam Memiş

ons altın tarafında 2600 dolar seviyesiyle ilgili öngörüsünün devam ettiğini söyledi.

İslam Memiş bu hafta için altının gram fiyatında ve altın ons fiyatında bireysel olarak uzak durmaya devam edeceğini söyleyerek "Dolar tarafına meyilliz" dedi.

İslam Memiş ancak elinde altın bulunduran, daha önce ons altın satın almış olan yatırımcıya da satmak için beklemelerini önerdi.

Yükselişleri sağlıklı bulmadığını belirten İslam Memiş "Elinde bulunduranlar bulundurmaya devam etmeli." diye konuştu.

İslam Memiş altının orta ve uzun vadede yine güvenli liman olmayı sürdürdüğünü hatırlattı.

Zirve nokta olarak İslam Memiş ons altın tarafında 3050-3080 dolar seviyesini, gram altın tarafında ise 4000-4500 lira aralığını verdi.

İslam Memiş "Bizim yüzümüzü bu yıl ne borsa, ne döviz, ne kripto paralar, ne de altın güldürecek. Yüzümüzü güldüren taraf gümüş olacak" dedi.