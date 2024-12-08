İslam Memiş’ten yatırımcılara çağrı: Sahip çıkın

ABD’deki seçimlerde Trump’ın seçilmesinin ardından piyasayı etkiledi. Bitcoin, 69 bin dolar seviyesinden 103 bin doları aşmıştı. Son olarak Bitcoin 100 bin dolar seviyesine geriledi.

BİST 100 ise 5 gün içinde yüzde 4 artış göstererek 10 bin 81 seviyelerine gelmişti. Dolar 34.80, Euro 36.77 bandına geldi. Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı ise 3 bin 33 TL seviyesine kadar geldi.



Piyasada yaşanan son gelişmeleri ünlü ekonomist İslam Memiş, değerlendirdi. İslam Memiş, “Piyasalarda bir gerileme var. Noel tatilinden dolayı büyük yatırımcılar da pozisyon açmıyor ve beklemeye devam ediyorlar çok da bir hareket olacağını pek düşünmüyorum. Sadece jeopolitik gerilim tarafında bir artış olacak. Aralık ayına sık sık hazırlandığımı ifade etmiştim. Aralık ayının ilk haftasındayız, Aralık ayının bitmesine 3 hafta var, bence varlıklarınıza ve birikimlerinizi sahip çıkın” ifadelerini kullandı.

Not: Bu haber yatırım tavsiyesinde bulunmamaktadır.