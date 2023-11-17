İslam Slimani geceye damga vurdu

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Cezayir, Somali ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi ev sahibi Cezayir 3-1 kazanırken maçın son golünü atan Islam Slimani geceye damga vuracak bir hareket yaptı.

Bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan deneyimli futbolcu, 80. dakikada attığı golün ardından Filistin Bayrağı açarak Gazze'ye desteğini açıkladı.

O anlar kameralara yansırken, tecrübeli ismin bu hareketi dünya basınında da haber oldu.

Diğer golleri Cezayir adına Ahmed Abdi ve Baghdad Bounedjah kaydederken, Somali'nin tek sayısı 65. dakikada Yusuf Ahmed'den geldi.