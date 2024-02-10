İşlem görmüş fermente yoğurt ürünlerine ambalaj sınırı geldi

Çeşnili aromola yoğurt ürünlerine ambalaj sınırı getirildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünleinden yapılan çeşnili-aromalı yoğurt ve çeşnili-aromalı süzme yoğurtlar bundan sonra 500 gramlık ambalajlardan büyük olarak, piyasaya verilemeyecek.

Tebliğle fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünlerinde toplam spesifik mikroorganizma sayısının raf ömrü boyunca en fazla ne kadar olacağına ilişkin de düzenlemeye gidildi.Böylece taklik ve tağşiş ile tüketicilerin yanıltılmsının önüne geçilmesi hedefleniyor.