İşlenmiş gıdalar saç düşmanı! İşin uzmanları anlattı

Son bilimsel araştırmalar, bazı yaygın gıdaların saç köklerini zayıflatarak dökülmeyi hızlandırdığını ortaya koydu.

Dermatologlar, yüksek şeker içeren içecekler ve işlenmiş yiyeceklerin, saç foliküllerine oksijen ve besin akışını kısıtlayarak kalıcı hasara yol açtığını vurguladı.

Yeni bir çalışma, genç erkeklerde şeker yüklü gazlı içeceklerin erkek tipi kellikle (androgenetik alopesi) güçlü bir bağlantı gösterdiğini kanıtladı.

Çin'de 18-45 yaş arası 1951 katılımcı üzerinde gerçekleştirilen bu çapraz kesitli araştırma, haftada en az bir litre şekerli içecek tüketenlerin, hiç tüketmeyenlere kıyasla kellik riskinin iki katına çıktığını ortaya koydu.

Araştırmanın baş yazarı, Tsinghua Üniversitesi Vanke Halk Sağlığı Okulu'ndan Dr. Ai Zhao, "Yüksek glikoz seviyeleri, saç foliküllerinin dış katmanlarındaki glikoz miktarını azaltarak kökleri küçültüyor. Bu, oksidatif stresi artırıp iltihabı tetikliyor ve saç büyüme döngüsünü bozuyor" dedi.

Katılımcıların %57'sinde kellik belirtileri gözlenirken, bu grupta derin kızartılmış yiyecekler, şeker ve bal tüketimi de belirgin şekilde yüksekti.

Dermatoloji uzmanı Dr. Zoe Diana Draelos, Duke Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak beslenme ve saç sağlığı üzerine yaptığı çalışmalarda, "Dermatologlar olarak hastalarımızın diyetlerini gözlemliyoruz; şeker ve rafine karbonhidratlar, insülin direncini tetikleyerek testosteronu dihidrotestosteron (DHT) hormonuna dönüştürüyor. DHT ise folikülleri küçülterek dökülmeyi hızlandırıyor" uyarısında bulundu.

Dr. Draelos, hastalarına haftalık şeker alımını 25 gramın altına indirmelerini önererek, "Dengeli bir diyetle saç kalınlığını %20'ye varan oranda artırabilirsiniz" dedi.

İşlenmiş gıdalar ve süt ürünleri de radar altında. Yüksek oranda doymuş yağ ve trans yağ içeren fast food'lar, scalp iltihabını artırarak kan akışını engelledi.

Bir klinik beslenme araştırması, sık fast food tüketen erkeklerde folikül küçülmesinin (miniatürizasyon) erken başladığını ve kellik ilerlemesini hızlandırdığını gösterdi.

Cleveland Clinic dermatoloğu Dr. Melissa Piliang, "Süt gibi hayvansal ürünler, DHT öncüllerini artırarak hormonal dengesizliğe yol açıyor. Özellikle hamile ineklerden elde edilen süt, bu etkiyi güçlendiriyor" açıklamasını yaptı.

Araştırmalara göre, süt tüketimi insülin seviyelerini yükselterek saç köklerine besin ulaşmasını zorlaştırıyor ve dökülmeyi %30'a kadar tetikleyebildi.

Yapay tatlandırıcılar da tehlike saçtı. Aspartam gibi maddeler, foliküllere toksik etki yaparak incelmeye neden oluyor; ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuldu.

İngiltere merkezli bir beslenme uzmanı Dr. Ellie Rashid, Daily Mail'e verdiği demeçte, "Şekerli içeceklerden uzak durun; bunlar kellik riskini artıran en büyük suçlular. Bunun yerine omega-3 zengini somon veya biotinli yumurta gibi gıdaları tercih edin" önerisinde bulundu.

Uzmanlar, beslenmeyi düzelterek saç kaybını yavaşlatmanın mümkün olduğunu belirtti.

Sebze, tam tahıl ve yağsız protein ağırlıklı bir diyet, folikülleri güçlendirerek dökülmeyi önleyebildi.

Dr. Zhao'nun ekibi, "Dengeli beslenme, kellik vakalarının %40'ını yönetilebilir kılıyor" sonucuna vardı.