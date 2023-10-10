İşlenmiş gıdalar sigara kadar zararlı. Bilim insanları açıkladı

Bilim insanları, aşırı işlenmiş gıdaları obeziteyle mücadelede “bağımlılık yapıcı” olarak nitelendirerek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
İşlenmiş gıdalar sigara kadar zararlı. Bilim insanları açıkladı

ABD, Brezilya ve İspanya’dan gıda uzmanları tarafından yapılan bir araştırmadan şok sonuçlar ortaya çıktı.

Yapılan araştırmada, işlenmiş et ve abur cuburun; alkol, tütün veya kumar kadar bağımlılık yapıcı olabileceğini ve bunu yansıtacak şekilde vergilendirilmesi ve etiketlenmesi gerektiğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, “tüm gıdaların bağımlılık potansiyeline sahip olmadığını” ancak aşırı işlenmiş gıdaların (UPF) bileşiminin “beyin ödül sistemlerini” bozabileceği ve bağımlılık yaratabileceği anlamına geldiğini ifade ettiler.

Uzmanlar, ultra işlenmiş gıdaların reklamlarının kısıtlanması için daha sıkı düzenlemeler ve bunların zararlı etkileri konusunda uyarıda bulunan yeni yönergeler yapılması gerektiğini dile getirdi.

Önceki araştırmalar da aşırı işlenmiş gıdaları kalp hastalığı, yüksek tansiyon, kanser, depresyon ve diyabetle ilişkilendirmişti.

Bir grup gıda uzmanı, işlenmiş et ve abur cubur gibi gıdaların, alkol veya kumar gibi bağımlılık yaratabileceğini ve bunun sağlık üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, aşırı işlenmiş gıdaların (UPF) vergilendirilmesi ve etiketlenmesinin, tüketimini azaltmak için bağımlılık derecesine göre yapılması gerektiğini savunuyor.

UPF’lerin kalp hastalığı, yüksek tansiyon, kanser, depresyon ve diyabet gibi hastalıklara yol açabileceği de önceki araştırmalarla gösterilmişti.

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