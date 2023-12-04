İslenmiş gıdaları zararları ortaya çıktı

İslenmiş gıda tüketiminin üst solunum yolu ve sindirim sistemi kanseri riskini artırdığı ortaya çıktı.

KAYNAK: İHA
İslenmiş gıdaları zararları ortaya çıktı

Bristol Üniversitesi ve Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından ortaklaşa yürütülen bir araştırma, ultra işlenmiş gıdaların (UPF) kanser riskini nasıl etkilediğini ortaya koydu.

Araştırma, 14 yıl boyunca takip edilen 450 bin 111 kişinin verilerini inceledi. Sonuçlar, UPF tüketiminin baş boyun ve yemek borusu kanseri riskini önemli ölçüde artırdığını gösterdi.

Araştırmacılar, bu ilişkinin UPF’ler ile vücut yağ oranı arasındaki bağlantıdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını da araştırdılar. Ancak, bu faktörün istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulundu.

Bu nedenle, UPF’lerin kanser riskini doğrudan veya dolaylı olarak nasıl etkilediği henüz bilinmiyor.

Bu araştırma, UPF’lerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor.

İlgili Haberler
Buzdolabına atılan gıdalara dikkat. Bunları yapmazsanız bağışıklığı çökertiyor
Migreni tetikleyen gıdalar ortaya çıktı
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor
Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?
İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Son Haberler
Danimarka’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba patlatıldı Dünya
Danimarka’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba patlatıldı
Haluk Bilginer'in yeni dizisinden ilk fragman geldi Magazin
Haluk Bilginer'in yeni dizisinden ilk fragman geldi
Deprem ortaya çıkardı evin bahçesinde bulundu. Jandarma güvenlik önlemi aldı Gündem
Deprem ortaya çıkardı evin bahçesinde bulundu. Jandarma güvenlik önlemi aldı
Meteoroloji gün ve saat verip uyardı. Yarın öğlen geliyor. Herkes dikkatli olsun Gündem
Meteoroloji gün ve saat verip uyardı. Yarın öğlen geliyor. Herkes dikkatli olsun
Ali Tezel emekli maaşlarına yapılacak zammı açıkladı Ekonomi
Ali Tezel emekli maaşlarına yapılacak zammı açıkladı
Antalya’da motosiklet kazası 1 ölü 1 yaralı Gündem
Antalya’da motosiklet kazası 1 ölü 1 yaralı
Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu. Flaş iddia Spor
Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu. Flaş iddia