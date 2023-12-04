İslenmiş gıdaları zararları ortaya çıktı

Bristol Üniversitesi ve Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından ortaklaşa yürütülen bir araştırma, ultra işlenmiş gıdaların (UPF) kanser riskini nasıl etkilediğini ortaya koydu.

Araştırma, 14 yıl boyunca takip edilen 450 bin 111 kişinin verilerini inceledi. Sonuçlar, UPF tüketiminin baş boyun ve yemek borusu kanseri riskini önemli ölçüde artırdığını gösterdi.

Araştırmacılar, bu ilişkinin UPF’ler ile vücut yağ oranı arasındaki bağlantıdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını da araştırdılar. Ancak, bu faktörün istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulundu.

Bu nedenle, UPF’lerin kanser riskini doğrudan veya dolaylı olarak nasıl etkilediği henüz bilinmiyor.

Bu araştırma, UPF’lerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor.