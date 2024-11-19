İşletme sabi sonunda patladı: Savcılığa giderek davacı oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
İşletme sabi sonunda patladı: Savcılığa giderek davacı oldu

Son bir hafta içerisinde işyerine 10 kez hırsız girdiğini belirten Elazığlı çiçek ve fidan üreticisi dayanamayarak sonunda adliyeye giderek şikâyetçi oldu. İşyerinde 25 güvenlik kamerası olduğunu belirten işletmeci: “Hırsızlar artık sınırı aştılar” dedi.

Elazığ'da ailesi ile birlikte 20 yılı aşkın süredir bahçe tarım işleri ile uğraşan Galip Kayaoğlu, çiçek ve fidan üretimi ve satımı yapıyor. Son dönemde artan hırsızlık olayları nedeniyle rahatsızlık yaşayan Kayaoğlu, işletmesinde yaşanan son hırsızlık olaylarının ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İşletme sabi sonunda patladı: Savcılığa giderek davacı oldu

Kayaoğlu, işletmesinde yaklaşık 25 güvenlik kamerası bulunduğunu ve tüm hırsızlık olaylarının saniye saniye kayıt altına alındığını belirtti. Güvenlik görüntülerini her zaman savcılıkla paylaşmak istemediklerini belirten Kayaoğlu, artık çaresiz kaldıklarını ifade etti.

Kayaoğlu, yaşanan olaylarla ilgili olarak, "Şimdiye kadar şikayetçi olmuyorduk. Son bir hafta içinde 8-10 hırsızlık oldu. Her olayın görüntüsünü paylaşmak istemiyorum ama mecbur kaldık. Yılda yaklaşık 100'e yakın hırsızlık yaşanıyor. Aslında görüntüleri paylaşmak ya da şikayette bulunmak istemiyorum fakat artık sınırı aştılar" dedi.

İşletme sabi sonunda patladı: Savcılığa giderek davacı oldu

Bu gibi olayların hem işletmesinin huzurunu bozduğunu hem de esnaflık anlayışına ters düştüğünü belirten Kayaoğlu, "Biz utanıyoruz ama onlar yaptıklarından utanmıyor. Şimdiye kadar hırsızlardan şikayetçi olmuyorduk. Son bir hafta içinde 8-10 tane hırsızlık oldu. Bunların hepsinin görüntüsünü vermiyorum. Senede 100'e yakın hırsızlık oluyor. Hem görüntü vermek hem de savcılığa şikayette bulunmak istemiyorum. Ancak mecbur bırakıyorlar. Çiçek, ihtiyaç değil zevk meselesi. Bu bir ekmek değil, çiçek hırsızlığı da olmaz. Parası yoktur, gelir ister inan ki zevkle çiçek veya fidan veririm. Çiçek fiyatları da 50 ile 150 lira arasında değişiyor. Bunlar basit rakamlar. İnsan kendini niye o duruma koyar ki. Hırsızlığın da bir suç olması lazım. İş yerinde yaklaşık 25 tane kameramız mevcut. Kimlerin ne yaptığını görebiliyoruz ve çoğu şeyi de görmezden geliyoruz. Çalanın hiç umurunda değil. Biz kendimizden utanıyoruz, onlar yaptıklarından utanmıyor. Son iki üç kişiden şikayetçi olduk. Şikayetçi olmak istemiyoruz esnaflığımıza yakışmıyor ama mecbur bıraktılar" ifadelerini kullandı.

İşletme sabi sonunda patladı: Savcılığa giderek davacı oldu

İşletme sabi sonunda patladı: Savcılığa giderek davacı oldu

İşletme sabi sonunda patladı: Savcılığa giderek davacı oldu

İşletme sabi sonunda patladı: Savcılığa giderek davacı oldu

İşletme sabi sonunda patladı: Savcılığa giderek davacı oldu

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