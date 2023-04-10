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Kalbinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti

İzmir’in Konak ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kalbinden bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kimliği belirsiz şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 04:36
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İşletmede garson olarak çalışan şahıs bıçaklı saldırıya uğradı

Kalbinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti
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(İHA) Olay, dün gece saat 05.00 sıralarında Konak ilçesi Alsancak Mahallesi 1453 Sokak’ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Bir işletmede garson olarak çalıştığı öğrenilen Emirkan Yılmaz (22), kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. 

Emirkan Yılmaz’ı kalbinden bıçaklayan şüpheli veya şüpheliler olay yerinden kaçtı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde durumu ağır olduğu tespit edilen Yılmaz ambulans ile Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Tedavi altına alınan genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yılmaz’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri, kamera kayıtları ve görgü şahitlerinin ifadeleri yönünde şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışmalarına devam ediyor. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

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