İşletmeler artık nakit paradan komisyon kesiyor. Alışveriş yaparken dikkat

Bankaların kredi kartı komisyon seviyelerindeki artış, esnafı fiyat politikalarını değiştirmeye sevk etti. Daha önce kredi kartı ile ödeme gerçekleştiren müşterilerden yüzde 10 ila 30 arasında ek ücret isteyen işletmeler, bu uygulamanın yasalara aykırı bulunarak ceza almaları sonrası nakit ve kart ödemelerinde aynı fiyatı uygulamaya başladı. Fakat bu kez fiyatlara yüzde 20 ila 30 oranında zam yaparak maliyeti tüm ödeme şekillerine yansıttılar.

Örnek verecek olursak, İstanbul’un Beşiktaş’taki bir kuaför, eskiden nakit ödemelerde 200 TL, kredi kartıyla ödemelerde ise 250 TL istiyordı. Şimdi ise aynı kuaför, hem nakit hem de kartla ödemede tek fiyat uygulaması yapıyor. Fakat bu ücret her iki yöntem için de 250 TL seviyesine yükseldi.

KOMİSYON MALİYETİ FİYATLARA EKLENDİ

Esnaf, komisyon oranlarının artması ve bankaların ödemeleri 45 gün gibi uzun bir sürenin ardından yapmasının işletmeleri zor durumda bıraktığını ifade ediyor. Günlük ciro üstünden alınan komisyonların kârlarını büyük ölçüde azalttığını ifade eden esnaflar, bu komisyon farkını ürün ve hizmet fiyatlarına eklemek zorunda kaldıklarını ifade ediyor.

CEZALAR 200 BİN LİRAYA KADAR ÇIKABİLİYOR

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın bu fiyat politikasının hem etik hem de yasal olmadığına dikkat çekerek, denetimlerin arttığını ve bu uygulamanın cezalarının 200 bin TL’ye kadar çıktığını belirtti. Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili İbrahim Güllü ise bu tür uygulamaların ticari ahlakla bağdaşmadığını ifade ederek, tüketicilerin bu durumu şikayet etmeleri gerektiğini ifade etti.