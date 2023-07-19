İşletmeler sahili halka kapatabilir mi? Kilyos sahilinde yürümek bile yasak

Özellikle yaz aylarında Ege ve Akdeniz'e gidemeyen ve sıcaktan bunalan vatandaşlar için önemli bir kaçış noktası olan Kilyos'ta, sahillere para ile girişin yapılmaya başlanması pek çok kişinin hoşnutsuzluğuna neden oldu.

Gazeteci Nevşin Mengü'nün paylaştığı bilgilere göre, 5 yıldızlı otellerle birlikte bazı işletmelerin de vatandaşların yaz aylarında denize girebileceği noktaları sınırlamaya devam ettiği görüldü.

Kilyos'ta daha önce halka açık olan bir plajın şimdi ise bir işletmeciye kiralandığı ve plaja ücret ödeyerek girilebildiği belirtildi.

Ancak durumun daha da dikkat çekici yanı, sahilde yürüyüş yapmak isteyenlerin bile bu alandan geçmek zorunda bırakıldığı ve işletme tarafından sahilde yürüyüş yapmaya izin verilmediği ifade edildi.

Nevşin Mengü paylaşımında "Sarıyer Kilyos Plajyolu caddesinin başlangıcındaki 400 metrelik bir alan daha önce halka açıktı. Şimdi bir işletmeciye kiralanmış. Plaja ancak para ödeyerek giriliyor. Fakat işin acayibi, sahilde yürüyüş yapmak isteyen de bu alandan geçmek zorunda ve işletme sahilde yürüyüş yapana bile izin vermiyor. Belediye kendileri cankurtaran hizmeti veremediği için bu işletme cankurtaran hizmeti versin diye bu kiralamayı yaptığını şikayetçi olan Sarıyer halkına iletmiş. Ancak bu pahalılıkta parası olmayan burnunun dibindeki denize giremesin mi? zaten daha ileride pahalı, isteyenler için farklı hizmet sağlayan işletmeler var. Kıyının en azından bir kısmının kullanıma açık olması gerekir" ifadelerini kullandı.

onedio'nun derlediği habere göre; Sarıyer Belediyesi'nin bu durumu, işletmenin cankurtaran hizmeti verebileceği için gerçekleştirdiği ve Sarıyer halkının da bu konuda şikayetçi olduğu belirtilmiş.

Ancak bu durumun, parası olmayanların kıyıya erişimini zorlaştırdığı ve denize giremeyenlerin sayısını artırdığı vurgulanıyor.

Zaten bölgede pahalı ve farklı hizmetler sunan işletmelerin bulunduğu düşünülürse, kıyının en azından bir kısmının halkın kullanımına açık olması gerektiği ifade ediliyor.

PLAJLAR KAPATILABİLİR Mİ, YASA NE DİYOR?

Kıyı Kanunu'nun 4. ve 5. maddelerine göre ise denize 50 metreden yakın yerlerin herkesin kullanımına açık olması gerektiği belirtiliyor. Ancak bu kanunun uygulanması konusunda yaşanan sorunlar ve işletmelerin kıyıları kiralaması nedeniyle bazı vatandaşların denize erişim hakkının kısıtlandığına dair endişeler dile getiriliyor. Özellikle sahillerin herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanabileceği şekilde açık olması gerektiği vurgulanıyor.