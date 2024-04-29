İşlettiği çay ocağının camını kıran adamı vurdu

Kaynak: İHA
İşlettiği çay ocağının camını kıran adamı vurdu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çay ocağı sahibi bir kişi çay ocağının camını kıran adamı tabanca ile vurarak yaraladı.

Aktarılan bilgilere göre E.Ö. isimli şahıs Çukurbağ Mahallesi Ali Baba Sokak'ta işletilen çay ocağının camını bilinmeyen bir nedenle kırdı. Olayın ardından E.Ö. ile dükkan sahibi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Dükkan sahibi tabanca ile E.Ö'ye ateş açtı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından çay ocağına sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Kasığından yaralanan E.Ö., olay yerindeki ilk müdahalesinin sonrasında Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. E.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olay yerinden kaçan dükkan sahibinin aranmasına devam ediliyor.

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