İşleyen demir pas tutmaz atasözünün anlamı nedir?

İşleyen demir pas tutmaz atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Her dakika çalışan, aktif olan ve kendini geliştiren bir kişinin zamanla körelmeyeceği, becerilerini kaybetmeye ve günden güne daha parlak bir hale geleceğini anlatmak amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

Sürekli çalışmanın, eğitimin ve aktif kalmamanın önemini ve faydalarını belirtmek için kullanılmaktadır.

İŞLEYEN DEMİR PAS TUTMAZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"İşleyen demir pas tutmaz, bol bol kitap oku farkını göreceksin."