26 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Futbolun feylesofu şeytan savaşçısı İsmail Er açıkladı. Attığı her twit olay yaratıyor

Futbolun feylesofu şeytan savaşçısı İsmail Er açıkladı. Attığı her twit olay yaratıyor

İşte, bu defa ne yazmış diye herkesin okuduğu paylaşım. Futbolun feylesofu yalnız savaşçı İsmail Er açıkladı. Attığı her twit olay yaratıyor.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 10:46
Takip Et

İsmail Er Türk futbolundaki büyük sorunu açıkladı

Futbolun feylesofu şeytan savaşçısı İsmail Er açıkladı. Attığı her twit olay yaratıyor
+
Aa
-

Türk Futbolunda spor kulüpleri zor günler geçirirken spor muhabiri İsmail Er'den çarpıcı bir paylaşım geldi.

İsmail Er sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbolda, kulüplerin, medyada kurumların batmasına rağmen yalakalığın alkışlanıp, dürüstlüğün linç edilmesi fazla ise o ülkede medyada, futbolda batar!" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE FARKLI PAYLAŞIMLAR YAPMIŞTI

SON OLARAK TARSUS İDMANYURDU ZOR GÜNLER GEÇİRDİĞİNİ AÇIKLADI

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu, ekonomik zorlukla baş etmeye çalışıyor.

Borç nedeniyle elektrikleri kesilen kulübün başkanı Cem Kavalcı, destek gelmezse kulübün kapanma aşamasına geleceğini söyledi. Kavalcı, "Tarsus'ta destek sözü veren siyasiler ve idareciler sözlerini tutmadı. Borcumuz net 25 milyon TL. Tek kuruş paramız yok. Belki bu hafta sonu Menemen maçında sahaya çıkarmayacağız. Genç oyuncular bile kadro çıkarmaya yetmiyor, sahaya çıkacak oyuncu kalmadı. Sahaya çıkamayabiliriz" dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
1
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
2
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
3
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
4
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
5
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
﻿Valencia'dan Galatasaray taraftarlarıyla ilgili flaş açıklama
6
﻿Valencia'dan Galatasaray taraftarlarıyla ilgili flaş açıklama
﻿Valencia'dan Galatasaray taraftarlarıyla ilgili flaş açıklama
﻿Arka Sokaklar’ın kadrosundan büyük ayrılık
7
﻿Arka Sokaklar’ın kadrosundan büyük ayrılık
﻿Arka Sokaklar’ın kadrosundan büyük ayrılık
﻿'Eren Abluka Sonbahar-Kış-25' operasyonu başlatıldı
﻿'Eren Abluka Sonbahar-Kış-25' operasyonu başlatıldı
﻿'Eren Abluka Sonbahar-Kış-25' operasyonu başlatıldı
﻿Zehir tacirlerine yönelik operasyon
﻿Zehir tacirlerine yönelik operasyon
﻿Zehir tacirlerine yönelik operasyon
﻿Vücudun olmazsa olmazı
﻿Vücudun olmazsa olmazı
﻿Vücudun olmazsa olmazı
﻿Bunları yapan çok mutlu oluyor
﻿Bunları yapan çok mutlu oluyor
﻿Bunları yapan çok mutlu oluyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.