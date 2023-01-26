Futbolun feylesofu şeytan savaşçısı İsmail Er açıkladı. Attığı her twit olay yaratıyor

Türk Futbolunda spor kulüpleri zor günler geçirirken spor muhabiri İsmail Er'den çarpıcı bir paylaşım geldi.

İsmail Er sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbolda, kulüplerin, medyada kurumların batmasına rağmen yalakalığın alkışlanıp, dürüstlüğün linç edilmesi fazla ise o ülkede medyada, futbolda batar!" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE FARKLI PAYLAŞIMLAR YAPMIŞTI

SON OLARAK TARSUS İDMANYURDU ZOR GÜNLER GEÇİRDİĞİNİ AÇIKLADI

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu, ekonomik zorlukla baş etmeye çalışıyor.

Borç nedeniyle elektrikleri kesilen kulübün başkanı Cem Kavalcı, destek gelmezse kulübün kapanma aşamasına geleceğini söyledi. Kavalcı, "Tarsus'ta destek sözü veren siyasiler ve idareciler sözlerini tutmadı. Borcumuz net 25 milyon TL. Tek kuruş paramız yok. Belki bu hafta sonu Menemen maçında sahaya çıkarmayacağız. Genç oyuncular bile kadro çıkarmaya yetmiyor, sahaya çıkacak oyuncu kalmadı. Sahaya çıkamayabiliriz" dedi.